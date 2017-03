Tại sao chưa thể dạy bơi cho trẻ trong trường học?

Theo Bộ LĐ-TB&XH, mỗi năm trên toàn thế giới có 900.000 ca trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, tương đương với gần 2.500 em tử vong mỗi ngày, mỗi giờ có hơn 100 trẻ em tử vong. Ở Việt Nam, theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, trong giai đoạn 2010-2014, mỗi ngày có 580 trẻ em bị tai nạn, thương tích các loại như tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, điện giật… trong đó, mỗi ngày có chín trẻ em, từ 19 tuổi trở xuống tử vong do đuối nước. Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em (1-6 đến 30-6), Bộ LĐ-TB&XH sẽ có chương trình với chủ đề vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, với sự tham gia của gần 5.000 trẻ em. Được biết chương trình sẽ được diễn ra tại Quảng Ninh, vào ngày 28-5.