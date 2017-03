Tài xế chở ma túy tổng hợp ép xe cảnh sát rồi cố thủ trong xe

Tài xế và người đi cùng trên chiếc xe (Ảnh: Đội CSGT số 12 cung cấp)



Phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 37C-094.47 vượt quá tốc độ quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Mặc dù vậy, tài xế chiếc xe này vẫn quay đầu bỏ chạy, thậm chí còn liên tiếp ép xe của cảnh sát đang truy đuổi theo. Qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an phát hiện trên xe có một lượng ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.



Sự việc trên xảy ra vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày hôm qua 10/4 tại Km436+700 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Chương Mỹ, Hà Nội.



Trao đổi với phóng viên, Thượng úy Phạm Thế Giáp, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho hay: Vào thời điểm trên, tổ công tác do Thượng úy làm chỉ huy đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Lúc này, tổ công tác phát hiện ôtô mang biển kiểm soát 37C-094.47 chạy quá tốc độ quy định.



“Mặc dù đã nhận được hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn cố tình quay đầu xe bỏ chạy buộc tổ công tác phải triển khai đội hình vây bắt,” Thượng úy Giáp kể lại.



Suốt quãng đường 7km, bất chấp các chiến sỹ Cảnh sát giao thông liên tục phát ra các tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe, nhưng lái xe ôtô biển Nghệ An vẫn cố tình ép xe của cảnh sát để tháo thân. Thậm chí, ngay cả khi xe cảnh sát đã vượt lên trước, ép xe vi phạm, lái xe vẫn cho xe lùi, tới khi đuôi xe chạm hẳn vào một bức tường, không còn đường lui mới cho phương tiện dừng hẳn.



“Lúc này, chúng tôi yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ nhưng người điều khiển phương tiện vẫn không chấp hành, khóa kín cửa xe,” Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 12 kể.



Sau nhiều lần yêu cầu hợp tác không thành, tổ công tác đã phải dùng biện pháp cưỡng chế thì lái xe mới mở cửa xe. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên cửa phụ có một chiếc hộp màu đen, bên trong có một túi nilon trắng chứa nhiều tinh thể màu trắng và được xác định là ma túy tổng hợp cùng một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy dạng đá. Tại gầm ghế bên phụ, lực lượng chức năng phát hiện có một con dao nhọn đựng trong vỏ gỗ (dài khoảng 50cm) và hai biển kiểm soát của xe ôtô ở Nghệ An, một của xe công vụ và một biển kiểm soát xe tư nhân.



Lúc này, đối tượng mới chịu hợp tác và khai nhận tên mình là Nguyễn Hữu Ất (sinh năm 1971, trú tại xã Linh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) và người đi cùng là Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Đô Lương, Nghệ An.)



Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm và bàn giao hai đối tượng, cùng tang vật cho Công an Miếu Môn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để tiếp tục làm rõ.

Theo SƠN BÁCH (VIETNAM+)