Tài xế giật gậy, nhổ nước bọt vào cảnh sát giao thông

Cảnh sát giao thông khống chế tài xế Hiếu. Ảnh: FB141

Chiều tối 25/8, sau khi thấy hai xe ôtô va chạm tại ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác thuộc đội CSGT số 6, Công an Hà Nội đã đến xử lý và phân luồng tránh ùn tắc.

Tại đây, tổ công tác yêu cầu các tài xế xuống xe, xuất trình giấy tờ để giải quyết, tuy nhiên tài xế Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi, ở TP Thái Nguyên) lái xe 7 chỗ đã không chấp hành.

Hơn 15 phút sau, tài xế Hiếu mới chịu xuống xe khi trong người nồng nặc hơi men. Sau đó, anh này đã văng tục, rồi nhổ nước bọt vào các chiến sĩ khiến lực lượng chức năng phải khống chế và còng một tay.

Nam tài xế tiếp tục vùng vẫy khiến bộ đàm và gậy điều khiển giao thông của cảnh sát rơi xuống đường. “Vớ được chiếc gậy, anh ta đã vụt ngay vào trán tôi, khiến chúng tôi phải xông tới để quật ngã", thượng sĩ Trương Hoàng Long, đội CSGT số 6 kể lại.

Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo đội CSGT số 6 cho biết, các vết thương mà tài xế Hiếu gây ra cho các chiến sĩ trong tổ công tác không nghiêm trọng, chủ yếu ở phần trán và môi.

Vị này cũng cho biết thêm, sau khi tổ công tác đưa tài xế Hiếu về trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu và đo nồng độ cồn, kết quả cho thấy tài xế này đã vượt quá 0,86 mg/lít khí thở. "Gần 23h, khi bàn giao Hiếu cho Công an phường xử lý, anh này vẫn còn trong tình trạng say rượu", lãnh đạo đội CSGT số 6 nói.

Theo Phương Sơn (VNExpress)