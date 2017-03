Tài xế không hề biết đã gây tai nạn kinh hoàng!

Theo người dân, lúc xảy ra tai nạn trời mưa. Khi nghe tiếng va đập, mọi người chạy ra đã thấy chiếc xe tải đâm đầu vào cột điện. Phía sau, hai chiếc xe máy vỡ bẹp. Bốn nạn nhân nằm trên đường phía sau xe tải, còn hai phụ nữ văng bên đường nằm bất động.

Gặp tài xế Nguyễn Văn Khoa (31 tuổi, tạm trú xã Phước Hưng, huyện Long Điền) ở công an, Khoa kể: “Tôi vừa bỏ hàng hải sản tại Bà Rịa và đang trên đường về. Đến địa điểm trên thì trời mưa. Tôi đang cho xe vượt qua một xe khác thì đường trơn, bị mất thắng nên xe lạng sang bên kia đường. Tôi không biết đã gây tai nạn cho hai xe máy cho đến khi xuống kiểm tra xe mới hay các nạn nhân đang nằm phía sau. Tôi phụ đưa người đi cấp cứu rồi tới Công an huyện Long Điền trình diện”.

Tại nhà đại thể BV Bà Rịa, Chị Bạch Thị Phụng (ngụ xã Phước Tỉnh) khóc nói: “Trước đó tôi chở cháu Lê Quang Thọ (10 tuổi) cùng hai con khác tính đi Bà Rịa để mua sách vở. Trên đường đi, tôi ghé đến một cây xăng thì gặp người quen cùng xã là chị Nguyễn Thị Kim Long (30 tuổi) và chị Võ Thị Mỹ Dung (48 tuổi) và hai chị cho biết là sẽ đi siêu thị Bà Rịa. Tôi gửi cháu Thọ qua đi xe chị Dung để xe bớt chật. Sau đó tôi chạy xe đi trước một đoạn thì nghe tin cả chị Dung, chị Long và cháu Thọ đều tử vong”.

Theo những người thân, chị Long quê ở Quảng Ngãi và chị đang mang thai.

Đến cuối giờ chiều, công an xác định các nạn nhân còn lại gồm anh Lê Hữu Trường, (27 tuổi), chị Lê Thị Mỹ Hạnh (19 tuổi) cùng cháu Lê Hoàng Bảo Ngọc (một tuổi) đều ngụ phường Kim Dinh, TP Bà Rịa.

Trung tá Đinh Công Tiến, Đội trưởng Đội Điều tra xử lý tai nạn PC67 - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Mặt đường tỉnh lộ 44A đã xuống cấp, gây mất an toàn cho người đi đường. Năm 2011 và 2012, trong các lần kiểm tra, Phòng và Công an huyện Long Điền đã kiến nghị ngành giao thông sửa lại mặt đường nhưng chưa sửa chữa. Phòng và công an huyện sẽ tiếp tục kiến nghị sớm sửa chữa đường này.

Theo TTO, cùng thời gian trên tại địa bàn xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) xe khách Phương Trang lao xuống ruộng làm bảy người bị thương.

Theo đội xử lý tai nạn CSGT - Công an huyện Cai Lậy, vào thời điểm trên, xe khách Phương Trang loại 43 chỗ do tài xế Huỳnh Quang Cửu (51 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển lưu thông hướng cầu Mỹ Thuận về Trung Lương. Đến địa điểm nói trên xảy ra va chạm với xe máy do anh Ngô Thanh Công (28 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) chạy phía trước cùng chiều khiến anh Công bị thương nặng. Sau va chạm với xe máy, xe khách Phương Trang loạng choạng tay lái, lao xuống bờ ruộng lật ngang.

TRÙNG KHÁNH