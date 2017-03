Tài xế taxi cán chết đồng nghiệp lĩnh 15 năm tù

(PL)- Ngày 16-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Trịnh Phúc Đạt (23 tuổi, nguyên tài xế taxi Mai Linh Nghệ An, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) 15 năm tù về tội giết người.