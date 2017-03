Tài xế taxi Mai Linh xô xát với bảo vệ bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa, lúc đó là ca trực của bảo vệ Phạm Phan Thái, xe taxi 62A-004… của hãng Mai Linh do một tài xế tên T. lái vào bệnh viện đưa rước khách.

Lúc xe trở ra cổng, không rõ vì lí do gì, tài xế taxi và bảo vệ Thái đã xảy ra cự cãi, xô xát.

Đến khoảng 3 giờ chiều, một nhóm 6 người lạ mặt đã đến khu vực cổng bệnh viện để gây sự với các bảo vệ, chỉ đến khi công an đến can thiệp nhóm người này mới chịu giải tán. Hiện tại, lãnh đạo bệnh viện đã trình báo vụ việc cho công an phường 3, Tp. Tân An can thiệp, xử lý.

Trong khi đó, trao đổi với Pháp luật Tp.HCM, đại diện hãng taxi Mai Linh tại Long An cho biết, qua thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ cự cãi dẫn đến xô xát là do khi tài xế của hãng chở bệnh nhân cấp cứu đến cổng nhưng bảo vệ chờ lâu mới chịu mở cửa bệnh viện. Sau đó, khi quay xe trở ra giữa tài xế và bảo vệ có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Vụ xô xát xảy ra đúng vào thời điểm bệnh viện này vừa siết chặt lại tình trạng một số xe dịch vụ không tuân thủ các quy định của bệnh viện gây mất an ninh trật tự. Hiện vụ việc đang được công an phường 3 tiếp tục xác minh làm rõ.

H.N