Tài xế taxi tông xe qua đùi trung úy công an

Ngày 7-6, Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiến hành tạm giữ ông Lưu Mạnh Toàn (36 tuổi, trú tại P. Vàng Danh, TP Uông Bí) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, ngày 6-6 lực lượng Công an phường Vàng Danh triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đã phát hiện xe taxi của hãng xe Phú Bình đậu xe sai quy định.

Khi các chiến sĩ công an kiểm tra giấy tờ thì lái xe Lưu Mạnh Toàn không chấp hành mà điều khiển xe tông thẳng vào người trung úy Đặng Ngọc Thành. Do bị bất ngờ không tránh kịp nên trung úy Thành đã ngã ra đường.

Ông Toàn tiếp tục cho lái xe chèn qua đùi trung úy Thành. Chỉ khi người dân và lực lượng chức năng ngăn cản thì lái xe mới dừng lại.

Trung úy Thành được đưa vào bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí) cấp cứu với các vết thương rạn, lún sọ vùng chẩm, bầm tím, chấn thương nặng vùng đùi và ngực.

Theo THÂN HOÀNG (TTO)