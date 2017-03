Tài xế xe ben có thể bị phạt đến 10 năm tù

Chị Mai được chuyển lên từ BV Đa khoa khu vực Cam Ranh trong tình trạng đa chấn thương, tràn máu màng phổi. Anh Nguyễn Ngọc Khanh, em trai chị Mai, cho biết hoàn cảnh gia đình rất nghèo, chị Mai phải vào TP.HCM bán hàng rong. Về quê ăn tết xong, chị theo xe Chín Nghĩa vào lại TP.HCM tiếp tục mưu sinh thì gặp nạn.

Chiều cùng ngày, Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết tài xế điều khiển xe ben 79C-023.45 làm đổ bùn mía xuống đường là ông Nguyễn Văn Thọ, 41 tuổi, ngụ khu phố Thuận Phát, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh.

Khoảng 23 giờ ngày 7-3, ông Thọ chở bùn mía từ Nhà máy đường Cam Ranh (cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 2 km về phía bắc) về nhà máy chế biến phân bón. Trên đường đi, chiếc xe đã làm đổ bùn mía xuống đường tại Km 1497+800 quốc lộ 1A đoạn qua phường Cam Nghĩa. Đến khoảng 0 giờ 40 sáng 8-3, tại đoạn đường này xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng. Khi bị cơ quan chức năng tạm giữ lúc 6 giờ 30 cùng ngày, chiếc xe (trọng tải 15 tấn) đang đậu ở xã Cam Thành Nam, huyện Cam Lâm, trên thùng xe còn đầy bùn mía.

Chiếc xe ben 79C-023.45 đang bị tạm giữ, trên thùng xe vẫn còn nhiều bùn mía. Ảnh: M.TRÂN

Theo ghi nhận tại khu vực tạm giữ phương tiện của Công an TP Cam Ranh, bánh xe trước và quanh thùng chiếc xe khách 76M-1154 vẫn còn dính nhiều bùn mía. Hôm nay (11-3), Bộ Công an sẽ vào phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Ông ĐINH VĂN QUẾ, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao: Chủ và tài xế xe tải phải chịu bồi thường thiệt hại Theo thông tin trên báo chí, cơ quan chức năng không khởi tố hai tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông ở Cam Ranh vì họ đã chết nhưng vẫn đang làm rõ nghi vấn chất thải bùn mía từ chiếc xe tải (đang bị tạm giữ) có phải là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn hay không. Nếu đúng là chất bùn thải làm các xe trượt, đâm vào nhau thì tài xế chiếc xe tải có thể bị xử lý về tội cản trở giao thông đường bộ theo điểm h khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự. Về mặt chủ quan, tội cản trở giao thông đường bộ là tội phạm được thực hiện do lỗi vô ý. Nếu tài xế xe tải biết xe mình làm rơi vãi bùn thải nhưng không khắc phục, dọn dẹp ngay, thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra là lỗi thuộc khoản 1 Điều 10 Bộ luật Hình sự. Nếu tài xế không biết xe mình bị rơi vãi chất thải ra đường, không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả thì đó là lỗi vô ý thuộc khoản 2 Điều 10 Bộ luật Hình sự. Nên nhớ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ thì tài xế phải có trách nhiệm kiểm tra an toàn xe và hàng hóa trên xe trước khi cho xe chạy. Do hậu quả gây ra là đặc biệt nghiêm trọng (12 người chết, nhiều người bị thương) nên người phạm tội có thể bị xử phạt theo khoản 3 điều luật trên (có khung hình phạt từ năm năm đến 10 năm tù). Đồng thời, tài xế hoặc chủ sở hữu xe tải còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự (từ Điều 604 đến Điều 630). Vì các chủ xe ô tô có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự nên trước mắt cơ quan bảo hiểm đứng ra bồi thường thiệt hại về người và tài sản theo mức trách nhiệm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm. VI TRẦN ghi

