Tài xế xe buýt lãnh án vì tông chết người

Đồng thời tuyên buộc phía Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn phải bồi thường cho phía nạn nhân gần 180 triệu đồng.

Theo hồ sơ, ngày 26-12-2010, Thọ chạy xe buýt từ An Sương về chợ Bến Thành. Khi đi qua khu vực quận Tân Bình, Thọ điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái và va quẹt khiến một người chết và một người bị thương (tỉ lệ thương tật 26%).

Tại tòa, Thọ thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải. Phía gia đình nạn nhân cho rằng án sơ thẩm có nhiều sai sót, ghi sai ngày gây án, xác định nạn nhân có một phần lỗi là không đúng. Thêm nữa, sau khi gây án bị cáo bỏ trốn không đưa nạn nhân đi chữa bệnh là bỏ mặc hậu quả xảy ra, đồng thời yêu cầu tăng phần bồi thường dân sự.

HĐXX nhận định việc ghi sai ngày gây án là do lỗi đánh máy, không làm ảnh hưởng tới tính chất vụ án, vụ án xảy ra do lỗi hoàn toàn từ bị cáo. Dù bị cáo không trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã kêu tiếp viên phụ xe buýt ở lại đưa nạn nhân đi chữa trị, còn bị cáo ra đồn công an gần nhất báo cáo là hoàn toàn có lý. Xét bị cáo thành khẩn, nhân thân tốt nên tòa giữ nguyên án sơ thẩm của TAND quận Tân Bình.

D.HẰNG