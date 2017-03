Tài xế xe dù công khai hối lộ

Trong các ngày 21 và 22-2, lượng khách ở tỉnh Quảng Ngãi đi vào TPHCM và các tỉnh phía Nam rất đông, với hàng ngàn người. Trong khi đó, các hãng xe chất lượng cao như Sao Vàng, Chín Nghĩa, Bình Tâm, Thu Trang, Mai Linh... đều đã hết vé đến ngày 25-2.



Mặc dù Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo 8 doanh nghiệp vận tải hợp đồng thêm 70 phương tiện và mỗi ngày có từ 80-100 xe khách đi vào Nam nhưng nhiều hành khách vẫn không mua được vé.

Thanh tra Giao thông tỉnh Quảng Ngãi cảnh cáo và trả lại tiền hối lộ cho một tài xế. Ảnh: X.Long



Bến xe không can thiệp chuyện vé (?!)



Theo ghi nhận của chúng tôi, các quầy bán vé ở Bến xe Quảng Ngãi đều không có nhân viên bán vé. Theo lý giải của các cán bộ Ban Quản lý Bến xe Quảng Ngãi thì vé xe là do các hãng xe, các công ty xe khách bán, bến xe không can thiệp mà chỉ quản lý để xe vào bến lấy khách cho bảo đảm trật tự...



Với cách quản lý như vậy nên các công ty xe khách chỉ đưa xe vào bến nhận lệnh rồi ra ngoài đón khách với giá cao. Anh Huỳnh Anh Tuấn, hành khách quê ở huyện Nghĩa Hành-Quảng Ngãi, cho biết vì vào bến mua không được vé nên anh phải ra ngoài đường đón xe với giá cắt cổ.



Các xe dù còn “linh động” đưa ra các loại giá ghế khác nhau. Cụ thể, nếu ngồi hai dãy ghế trước (ghế VIP) thì giá là 500.000 đồng/ghế, ngồi ở các hàng ghế giữa thì 400.000 đồng/ghế, ngồi ở hàng ghế cuối và ghế xúp thì từ 300.000 - 350.000 đồng/ghế.



Ông Nguyễn Hữu Hà, đưa hai con vào học ĐH tại TPHCM, than: “Sợ con trễ học chứ đi xe kiểu này mỗi người mất đứt vài tạ thóc, nông dân chúng tôi chắc phải nhịn đói”.



Xin cả số di động, số tài khoản



Trong những ngày qua, Thanh tra Giao thông (TTGT) và Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Ngãi tuần tra liên tục trên các trục đường nhưng hàng chục, thậm chí hàng trăm xe dù vẫn ngang nhiên đón khách vào Nam. Các tài xế đã không ngần ngại chung chi một cách công khai.



Điển hình như tài xế T.Q.T (ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị TTGT tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra giấy tờ xe và thủ tục vận tải hành khách thì ngay lập tức anh này kẹp trong sổ nhật trình 500.000 đồng để hối lộ. Khi bị lực lượng chức năng cảnh cáo, tài xế này tỏ ra ngạc nhiên và quay lại nói với chủ xe: “Sao lạ thế...”.



Tương tự, lái xe H.T.L (ngụ Long An) dừng xe đón khách trái quy định bị TTGT tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe thì chủ xe vừa cười vừa nói: “Mấy anh cầm đỡ hai triệu ăn sáng nha”. Khi bị cảnh cáo, chủ xe này liền than: “Lỗi này nặng lắm: thu tiền, phạt 2 triệu, tước giấy phép lái xe 90 ngày thì chúng em có chết... Mong các anh thông cảm”.



Chỉ trong vài giờ, chúng tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp tài xế hối lộ lực lượng chức năng một cách công khai. Không chỉ kẹp tiền trong sổ hành trình, có tài xế còn xin cả số điện thoại, số tài khoản của những thành viên thuộc lực lượng chức năng để dễ bề... hối lộ.