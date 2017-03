Tài xế xe Uber ‘đánh’ khách

Chiều 13-3, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực phường An Phú (quận 2) thì phát hiện ô tô 51F-077.79 có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Thay vì dừng lại, tài xế nhấn ga bỏ chạy đến đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh) rồi đánh tới tấp vào mặt hành khách trên xe. Khi được đưa về trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh, tài xế Trịnh Ph… thừa nhận tham gia mạng lưới xe Uber để chở khách, thu tiền. Sở dĩ anh ta đánh hành khách là vì cho rằng người này “gài” để lực lượng chức năng bắt, phạt. Sau khi lập biên bản, công an phường đã thông báo để Đội TTGT số 5 đến tiếp nhận, kiểm tra điều kiện kinh doanh của chiếc xe này theo quy định.

M.PHONG