Tạm cho nghỉ việc nhân viên thô bạo với nữ du khách Nga

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM trưa 27-7, ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã đề nghị Sở Giao thông vận tải TP.HCM kiểm tra, xử lý đối với hãng xe Việt Nhật Travel của Công ty TNHH Du lịch - thương mại Việt Nhật có trụ sở chính tại TP.HCM.

“Việc đưa clip liên quan đến hãng xe này lên mạng xem như phản ánh của hành khách. Sau khi xem clip, sáng nay phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp điện thoại cho lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TP.HCM để xem xét, xử lý vì chủ phương tiện ở TP.HCM. Sở Giao thông vận tải TP.HCM cũng là cơ quan quản lý phương tiện, cấp phù hiệu cho nhà xe này”- ông Định nói.

Cùng ngày, bà Lê Thị Mỹ Thảo, Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Du lịch - thương mại Việt Nhật tại Nha Trang, cho biết công ty này đã họp, quyết định tạm cho nghỉ việc đối với ông Đặng Mậu Thanh Bình (30 tuổi, nhân viên xếp chỗ của nhà xe). “Đây là sự việc rất đáng tiếc! Nguyên nhân có một phần từ phía hành khách nước ngoài. Tuy nhiên, hành xử của nhân viên là không thể chấp nhận được. Sự việc này ảnh hưởng rất nhiều đến công ty chúng tôi nói riêng, ngành du lịch nói chung. Chúng tôi thành thật xin lỗi, xin nhận mọi trách nhiệm và rất mong được tha thứ!”- bà Thảo nói.

Từ tối 26-7, nhiều tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip dài hơn hai phút ghi lại cảnh một nhân viên nhà xe đuổi hai nữ du khách nước ngoài xuống khỏi xe với thái độ rất thô bạo. Nam nhân viên này có thái độ rất hung hăng, vứt túi xách của nữ du khách, xô đẩy người khác. Thậm chí, nam nhân viên còn tìm cây sắt định đuổi đánh một người đàn ông nước ngoài khi người này vào can thiệp. Sự việc được cho là xảy ra tại TP Nha Trang, khiến nhiều người bất bình, bức xúc vì sự việc ảnh hưởng đến hình ảnh, du lịch của Nha Trang.



Hình ảnh trong clip

Theo bà Lê Thị Mỹ Thảo, sáng 25-7, hãng xe Việt Nhật Travel tiếp nhận ba hành khách người Nga từ một doanh nghiệp vận tải khác vừa từ Hội An vào Nha Trang để tiếp tục đi TP.HCM. Mã đặt chỗ tại hãng xe Việt Nhật Travel cho ba người khách trên là ba giường tầng trên ở vị trí gần cuối xe.



Tuy nhiên, trong phiếu xe mà doanh nghiệp vận tải trên gửi cho ba vị khách lại không ghi chỗ. Do không có thông tin về vị trí trên xe nên khi lên xe ba người khách Nga yêu cầu nằm ở tầng dưới, phía trước xe. Trong khi đó, nhân viên xếp chỗ Đặng Mậu Thanh Bình không đồng ý với lý do những vị trí này đã có người đặt trước. Do bất đồng ngôn ngữ, hai bên không giải quyết được.

“Nhân viên báo cáo là một nữ hành khách nước ngoài đã nhổ nước bọt vào anh Bình khiến anh này bức xúc”- bà Thảo nói.

Sau khi được mọi người can ngăn, sự việc đã được giải quyết, hai nữ du khách Nga đã được nhà xe sắp xếp chỗ để tiếp tục hành trình vào TP.HCM. Bà Thảo cũng cho hay làm việc với lãnh đạo hãng xe ông Bình đã thừa nhận sai khi có hành động, ứng xử không đúng với khách.