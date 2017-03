Tạm đình chỉ 10 tàu cánh ngầm TP.HCM-Vũng Tàu

“Kể từ ngày 22-1 tạm thời không cấp phép rời cảng, bến đối với các tàu cánh ngầm để rà soát toàn bộ điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện” - ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ đạo khẩn đối với Sở GTVT vào chiều 21-1.

Tàu già... chạy nát ở Ucraina

Như đã thông tin, chiều 20-1, tàu cánh ngầm số hiệu SG 3837 của hãng tàu Vina Express sau khi rời bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) đi về Vũng Tàu 15 phút thì bốc cháy. Toàn bộ hành khách, nhân viên trên tàu đã nhảy xuống nước để thoát thân.

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, chiếc tàu bị nạn dài gần 35 m, rộng 9 m có sức chở 132 khách. Đây là chiếc tàu có hai máy, được đóng từ năm 1994, có xuất xứ từ Ucraina. Tàu được thay máy chính hai lần vào năm 2005 và tháng 11-2010. Đáng lưu ý là con tàu đã được Chi cục Đăng kiểm số 6 (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường gần nhất vào ngày 17-1, chỉ trước khi bị cháy ba ngày. Trong ngày 21-1, chúng tôi nhiều lần liên hệ với ông Phạm Ninh, Giám đốc Chi cục Đăng kiểm 6, song không nhận được phản hồi.





Hiện trường vụ cháy tàu đang được phong tỏa để ngăn sự cố tràn dầu. Ảnh: XUÂN NGỌC

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, dù sự cố không gây thương vong. Vì vậy, tại cuộc họp khẩn ngày 21-1, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu Công an TP.HCM lập tổ kiểm tra làm rõ nguyên nhân tàu cháy, vì sao sự cố không được cấp báo kịp thời cho các đơn vị cứu hộ, đồng thời làm rõ trách nhiệm của đơn vị kiểm định để quy trách nhiệm cụ thể.

Sau sự cố, UBND TP và Sở GTVT yêu cầu hãng tàu Vina Express phải chịu toàn bộ chi phí để khắc phục hậu quả tai nạn, liên hệ với từng hành khách để giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Cấm xuất bến khi chưa an toàn

Liên quan đến hoạt động chở khách của các hãng tàu cánh ngầm tuyến TP.HCM-Vũng Tàu, ông Tín đánh giá thời gian qua xảy ra nhiều sự cố, tai nạn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. “Sở GTVT phối hợp kiểm tra, rà soát điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đặc biệt là phòng, chống cháy nổ của các tàu cánh ngầm, nhằm ngăn ngừa sự cố tương tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đi tàu, nhất là trong dịp tết sắp tới” - ông Tín nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở GTVT, đã triển khai thông báo này đến các hãng tàu cánh ngầm đang hoạt động ở TP.HCM. TP sẽ lập tổ liên ngành gồm các đơn vị hàng hải, đường thủy, cảnh sát PCCC, đăng kiểm… phối hợp với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra các điều kiện hoạt động của tuyến. “10 tàu cánh ngầm đang hoạt động sẽ được kiểm tra và xử lý nếu có vi phạm. Các tàu chỉ được hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn và thực hiện theo các yêu cầu của đoàn kiểm tra” - ông Cang khẳng định.

Đảm bảo lưu thông cho người dân trong dịp tết

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Huy Thảo, Chủ tịch HĐQT hãng tàu Greenlines, nhận định việc cháy tàu là một hiện tượng lạ. Ông Thảo nói: “Theo tôi có thể do nguyên nhân khác, không liên quan đến phương tiện. Ví dụ, có ai đó vứt tàn thuốc hay mang chất dễ cháy lên tàu…, cần phải xem lại việc quy kết cháy tàu là do phương tiện”. Ông kiến nghị cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn tất việc kiểm tra để hãng tàu tiếp tục phục vụ người dân, nhất là dịp cao điểm tết đang tới. Đại diện hãng Petro Express cũng nhận định việc đình chỉ hoạt động sẽ gây khó khăn cho đơn vị vì nhiều hành khách đã mua vé trước.

Ông Tất Thành Cang cho biết sẽ cố gắng hoàn tất việc kiểm tra 10 con tàu trong tuần này để “giải phóng” những tàu đủ điều kiện. “Có khoảng 12.000 lượt người sẽ đi tàu cánh ngầm trong dịp tết. Nếu các tàu chưa hoạt động trở lại được thì đường bộ vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt do một đoạn cao tốc Long Thành - Dầu Giây vừa được đưa vào sử dụng” - ông Cang nói thêm.

MINH PHONG