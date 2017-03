Tạm đình chỉ chức vụ phó tổng giám đốc PMU 1

Ông Bình bị đình chỉ để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Diễn Châu.

Lý do ông Bình bị kỷ luật do để xảy ra vi phạm quy trình kỹ thuật thi công, nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình trong quá trình thảm lớp bê tông nhựa mặt đường thuộc gói thầu số 5, ngày 22-10-2014, đoạn km 333 đến km 333+320 của dự án do PMU 1 thay mặt Bộ GTVT quản lý.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được phản ánh của báo chí, vào ngày 22-10-2014, trên công trường thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A từ km 333+250 đến km 333+300 thuộc địa phận huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị đang thi công bê tông nhựa sau cơn mưa, khi mặt đường còn ẩm ướt và đọng nước.

Trong đó, các đơn vị liên quan là Tổng công ty Công trình giao thông 1 Thanh Hóa là Nhà thầu xây lắp, Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long là đơn vị Tư vấn giám sát chất lượng công trình.

Sau khi xem xét báo cáo của PMU 1 và các thông tin liên quan, Bộ GTVT thấy rằng đây là hành vi vi phạm kỹ thuật thi công, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Đặc biệt, trước đó, ngày 18-8-2014, cũng tại dự án này, nhà thầu và tư vấn giám sát nêu trên đã bị cảnh cáo vì dùng nước tưới làm trơn bánh lu trong quá trình thi công bê tông nhựa nóng, làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Bộ trưởng Đinh La Thăng giao Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của PMU 1 đối với tư vấn giám sát và nhà thầu xây lắp trong sự việc nêu trên; báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT trước ngày 28-10-2014.

Yêu cầu ông Nguyễn Quốc Bình làm báo cáo kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tự đề xuất hình thức kỷ luật, báo cáo Tổng Giám đốc PMU 1 và báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT trước ngày 30-10-2014; Tập thể lãnh đạo PMU 1 tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của ông Bình và các cá nhân liên quan thuộc PMU 1, đề xuất hình thức xử lý; báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT trước ngày 30-10-2014.

Theo TUẤN PHÙNG/TTO