Tạm đình chỉ công tác ba cán bộ Công an huyện Củ Chi

Từ đó, “cò” ngang nhiên hoạt động chèo kéo ngay trong trụ sở Công an huyện Củ Chi.

Sáng 4-7, trao đổi qua điện thoại, Thượng tá Nguyễn Văn Đạt, Trưởng Công an huyện Củ Chi, cho biết: Lãnh đạo công an huyện đã tạm đình chỉ công tác đối với ba cán bộ trong tổ đăng ký xe để chờ xử lý và bố trí công việc sau. Đồng thời, công an cũng đang tiến hành tiếp xúc làm rõ đối với những người có liên quan khác.

Hiện nay, công an huyện đã bố trí một cảnh sát canh gác bảo vệ ở đây; phân công người trong Đội Giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh kiểm soát chặt chẽ toàn bộ số người ra vào làm việc, kể cả người đến giao dịch hành chính. Nếu phát hiện các “cò” vẫn còn làm tại đây thì phải báo cáo ngay cho ban chỉ huy; thậm chí những người đến làm giùm có xuất trình giấy ủy quyền, kể cả “cò” có giấy ủy quyền thì cũng phải báo cho ban chỉ huy biết.

“Hướng tới, chúng tôi sẽ tính toán sắp xếp lại khu vực bên đó bởi hiện nay cũng hơi bề bộn. Đồng thời, chúng tôi sẽ trang bị hệ thống camera để có sự kiểm soát chặt chẽ, không để “cò” tiếp tục hoạt động cả bên trong lẫn bên ngoài trụ sở” - Thượng tá Đạt cho biết thêm.

NN - TN