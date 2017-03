Tạm đình chỉ công tác hai CSGT để điều tra

Trước đó, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt giam ba bị can và Trung úy Nguyễn Quốc Lâm (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ nhằm làm giấy tờ giả. Ba bị can chuyên thu gom các loại xe tải nhẹ, xe tay ga đời mới từ nhiều nguồn khác nhau rồi móc nối với Lâm hợp thức hóa hồ sơ đem bán. Vụ việc bị đổ bể khi một người dân mua một trong những xe trên gây tai nạn tại huyện Bình Đại (Bến Tre).

VT