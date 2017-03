Tạm đình chỉ công tác trung tá công an bị tố trục lợi bảo hiểm

Ngày 11-12, Đại tá Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết công an tỉnh đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Bùi Minh Thắng - công tác tại Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49), để làm rõ nội dung đơn tố cáo Trung tá Thắng trục lợi tiền bảo hiểm.

Đại tá Nguyễn Hải Sơn thông tin thêm: “Ban giám đốc tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Thắng để Trung tá Thắng có thời gian thực hiện việc giải trình, làm việc với thanh tra công an tỉnh cũng như làm việc với cơ quan chức năng xung quanh đơn tố cáo. Thanh tra công an tỉnh đang tiến hành xác minh nội dung tố cáo theo quy trình và sớm có kết luận chính thức. Phía Bảo Việt đã gửi hồ sơ cho phía công an tỉnh, tuy nhiên vẫn còn một vài vấn đề cần làm rõ thêm, đồng thời phải thu thập thêm một số tài liệu khác để xem xét toàn diện. Quan điểm của Đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh là cán bộ bị tố cáo sau khi xác minh và có kết luận cụ thể nếu sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, nhất định không bao che, dung túng”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quốc Thanh - Giám đốc Bảo Việt Hậu Giang, khẳng định đã làm việc với cơ quan chức năng và đang chờ kết luận vụ việc, từ đó sẽ có trình tự để thu hồi số tiền về cho công ty.

Một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cũng cho biết lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo cho Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) rà soát, kiểm tra lại quá trình xử lý của Công an quận Thốt Nốt trong vụ tai nạn giao thông liên quan đến Trung tá Thắng. Bước đầu, PC44 Công an TP Cần Thơ xác định hồ sơ bản vẽ, biên bản được Công an quận Thốt Nốt làm đúng nhưng vụ việc xảy ra vào rạng sáng và đây là thời điểm ít người qua lại nên việc nhờ người khác “thế vai” để hợp thức hóa hồ sơ bảo hiểm không thể phát hiện được.

Về việc này, cũng trong ngày 11-12, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: “Hiện PC44 đã có báo cáo sơ bộ sau khi rà soát cho thấy Công an quận Thốt Nốt làm hồ sơ chặt chẽ. Tuy nhiên, lãnh đạo công an thành phố yêu cầu PC44 làm rõ thêm một số vấn đề để hoàn chỉnh báo cáo chi tiết về vụ việc cho ban giám đốc và sau đó sẽ thông tin thêm với báo chí”.

Trước đó, ngày 28-9, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hậu Giang nhận được đơn của chị TTLA (ngụ TP Cần Thơ) tố cáo Trung tá Thắng trục lợi tiền bảo hiểm. Đến ngày 13-10, Thanh tra Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục nhận được đơn tố cáo của chị A. Theo đơn, chị A. cho biết rạng sáng 27-11-2012, chị nhận tin ông Thắng nhậu say lái ô tô Camry biển số 95L-8888 lao xuống sông Cần Thơ Bé (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Do là chỗ giao hảo thân tình, chị A. đứng ra tự nhận là người lái chiếc ô tô nói trên thay cho ông Thắng. Sau này phía Bảo Việt Hậu Giang chi trả hơn 343 triệu đồng cho ông Thắng theo hợp đồng bảo hiểm. Lý giải việc gần ba năm sau mới “tố’ vụ việc này, chị A. bảo rằng “thấy việc làm của mình là chưa đúng” nên quyết định nói ra sự thật để cơ quan bảo hiểm thu hồi lại số tiền bị trục lợi.

Ngày 22-10, Bảo Việt Hậu Giang có công văn trả lời chị A., khẳng định nội dung chị này tố cáo là đúng...