Tạm đình chỉ công trình gây hư hại Bảo tàng Mỹ thuật

(PL)- Bà Lưu Lê Bích Phượng, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1), cho biết đã tạm đình chỉ công trình dự án The One, tại khu đất vàng - tứ giác Bến Thành vì không đảm bảo an toàn trong khi thi công.