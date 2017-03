Tạm đình chỉ một giám đốc trung tâm y tế huyện

Ông Mạc Văn Lâm. Ảnh: XH

Theo quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Lâm (do ông Bùi Đình Long - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An ký), trong tháng 10-2015, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã thanh tra dự án đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn (theo Nghị quyết 30A) giai đoạn 2008-2014 và dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn thuộc chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2014 tại huyện Quế Phong.

Thanh tra kết luận quá trình xây dựng Trung tâm Y tế huyện Quế Phong với tổng mức đầu tư hơn 16 tỉ đồng đã xảy ra sai phạm.

Trong đó, một số hạng mục không thi công và thi công không đúng thiết kế nhưng vẫn quyết toán làm thất thoát gần 2 tỉ đồng. Trong gói thầu 63 hạng mục thiết bị mà Trung tâm Y tế huyện Quế Phong đặt mua, dù mới lắp đặt 23 thiết bị, còn lại 40 thiết bị không được cung cấp nhưng ông Lâm vẫn ký vào hồ sơ khống để quyết toán, làm thất thoát của Nhà nước hơn 2 tỉ đồng.