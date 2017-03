Tạm đình chỉ vụ án thiếu cơ sở

Khoản 4 Điều 189 BLTTDS quy định: Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án thì thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Trong trường hợp này, tòa chưa hề nhận được thông báo chính thức của cơ quan công an mà chỉ là thông báo của cơ quan công an cho đương sự biết việc đã nhận được đơn mà thôi. Vì vậy, tòa không thể căn cứ trên thông báo này để ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Một thẩm phán TAND TP.HCM