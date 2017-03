Tạm đình chỉ vụ LICO kiện UBND tỉnh Long An

(PL)- Ngày 13-6, sau sáu ngày nghị án, TAND tỉnh Long An đã quyết định tạm đình chỉ vụ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Long An (LICO) kiện công văn của UBND tỉnh Long An vì phải đợi kết quả một vụ án hành chính khác.

Trước đây, trong quá trình hợp tác thực hiện dự án Cụm công nghiệp Long Định - Long Cang (huyện Cần Đước), giữa LICO và Công ty Tân Lợi Lợi đã phát sinh mâu thuẫn. Thay vì để các bên liên quan đưa vụ việc ra TAND xét xử, tỉnh Long An đã ban hành công văn cho phép Công ty Tân Lợi Lợi chuyển nhượng toàn bộ dự án. Theo LICO, quyết định này đã làm LICO gần như mất trắng phần tài sản đã đầu tư hơn 200 tỉ đồng. Tại phiên tòa, VKSND tỉnh Long An đề nghị tòa hủy công văn của tỉnh như yêu cầu của LICO. Theo giải thích của HĐXX, vào ngày 8-6, UBND tỉnh Long An đã có công văn gửi TAND tỉnh Long An đề nghị tạm đình chỉ vụ án. TÂM PHÚC - HÙNG ANH