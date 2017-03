Tạm đóng cửa khu vui chơi thiếu nhi trong Công viên Tao Đàn

“Đầu tuần tới chúng tôi sẽ họp với Công an quận 1 và Công ty Công viên cây xanh để tìm biện pháp bảo vệ an toàn cho khu vui chơi trước khi mở cửa trở lại” - ông Thắng cho biết.

Ông Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty công viên cây xanh TP, cho biết tại đây từng xảy ra vụ đánh nhau dẫn đến chết người. Có hôm bảo vệ khu vui chơi còn phát hiện các thiếu niên mang mã tấu đến đây và đã thu hồi, giao công an phường xử lý. Đó là lý do Công an quận 1 có văn bản đề nghị Sở GTVT tạm đóng cửa khu vui chơi.

V.THUẬT