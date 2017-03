Tạm dừng đưa khách đi du lịch ở 4 nước bùng phát dịch Ebola

Tổng cục Du lịch đề nghị các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cân nhắc, tạm dừng việc đưa khách đi du lịch đến các nước đang bùng phát dịch bệnh Ebola (Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigieria); tăng cường quan tâm đến sức khỏe của du khách, thông tin đầy đủ cho khách du lịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ebola theo khuyến cáo của Bộ Y tế.Thêm vào đó, khi đón các đoàn khách quốc tế đến từ các thị trường liên quan đến dịch bệnh, doanh nghiệp cần hợp tác chặt chỗ với cơ quan kiểm dịch y tế, thực hiện các thủ tục kiểm tra sức khỏe theo đúng quy định.Các khách sạn, cơ sở lưu trú trêm địa bàn triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách lưu trú, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế địa phương để phòng chống dịch bệnh cho khách du lịch, thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng về những dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch bệnh.Toàn ngành du lịch cần lưu ý việc thông tin đầy đủ về nguy cơ của dịch bệnh đối với hoạt động du lịch của Việt Nam trong thời gian tới, có biện pháp phòng tránh dịch bệnh không chỉ cho du khách mà còn đảm bảo an toàn, sức khỏe của nhân lực ngành du lịch.Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành, đặc biệt là các địa phương là địa bàn du lịch trọng điểm, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp cần thiết ứng phó với dịch bệnh.Các địa phương cũng cần cập nhật tình hình dịch bệnh nói chung và dịch bệnh Ebola cùng các biện pháp phòng chống để chỉ đạo các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách du lịch, kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thông qua con đường du lịch.Hiệp hội du lịch Việt Nam cũng như các hiệp hội du lịch địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý du lịch trên địa bàn hướng dẫn các doanh nghiệp tích cực triển khai chương trình du lịch nội địa hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch 2014-2015 với chủ đề "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam-Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc" đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân, tăng cường quan tâm sức khỏe, an toàn của khách du lịch.Hiện nay dịch bệnh do virus Ebola đã bùng phát trở lại tại 4 quốc gia vùng Tây Phi là Guineria, Leberia, Sierra Leone và Nigeria.Tính đến ngày 6/8, đã có tổng cộng 1.779 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 961 trường hợp tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đưa ra các khuyến cáo nhằm hạn chế việc lây lan của vi rút Ebola. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm thuộc nhóm A có khả năng năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong rất cao.

Ở khu vực Đông Nam Á cũng đã xuất hiện du khách có dấu hiệu nhiễm virus Ebola, do đó, nguy cơ loại dịch bệnh này xâm nhập Việt Nam là rất lớn./.

Theo Vietnam+