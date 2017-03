Tạm dừng mọi hoạt động khai thác quặng titan

Ngày 24-12, sau khi Pháp Luật TP.HCM đưa tin về vụ việc, sáng cùng ngày, Sở TN&MT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Bình Thuận thành lập đoàn đến hiện trường để kiểm tra sự việc. Theo biên bản, do không đảm bảo an toàn trong khu vực mỏ, ngày 22-12, một hồ chứa nước cao 70 m so với mực nước biển gần 10.000 m3 bị vỡ làm hai hồ khác ở phía dưới bị vỡ dây chuyền và tràn vào khu dân cư.

Tính đến thời điểm kiểm tra, có bốn nhà dân bị hư hỏng. Hiện Công ty Việt Phát đã thỏa thuận bồi thường cho bốn hộ này 190 triệu đồng. Riêng vuông tôm diện tích 4.600 m2 chuẩn bị thu hoạch bị cuốn sạch, hiện hai bên đang thỏa thuận bồi thường với số tiền thiệt hại khoảng hơn 1 tỉ đồng.

Được biết Công ty Việt Phát được tỉnh cấp phép khai thác titan trên diện tích hơn 20 ha trong thời gian 36 tháng tại xã Sơn Mỹ, Hàm Tân.

PHƯƠNG NAM