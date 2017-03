Tám “già” lĩnh án sáu năm tù

Trong số 15 bị cáo, Huỳnh Ngọc Phước (tự Phước khùng) nhận mức án sáu năm chín tháng tù về hai tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Nguyễn Anh Tâm (tự Tám già, cầm đầu băng nhóm) phải nhận mức án sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo khác lần lượt lĩnh án, người có mức án thấp nhất là 30 tháng tù. Tổng hình phạt tù của tất cả các bị cáo là 71 năm chín tháng tù.



Các bị cáo nghe tuyên án tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2012, trên địa bàn huyện Long Điền có hai nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Nhóm thứ nhất do Cao Duy Tân (tự Tám Trình, ngụ xã Phước Hưng) cầm đầu. Nhóm thứ hai do Nguyễn Anh Tâm (tự Tám Già, ngụ thị trấn Long Hải) cầm đầu. Giữa hai băng nhóm này thường xảy ra các vụ đâm chém, đập phá tài sản lẫn nhau gây mất trật tự trị an trên địa bàn.

Tối 26-8-2012, đàn em của Tám “già” là Nguyễn Quang Dũng (Vũ “cụt”) cùng một số “chiến hữu” đang ngồi nhậu tại một quán ở thị trấn Long Hải thì bất ngờ bị đàn em của Tám Trình là Trần Anh Dũng (Dũng “bưởi”) dẫn theo hơn 10 đối tượng cầm mã tấu xông vào đuổi chém. Yếu thế, nhóm Vũ “cụt” vội bỏ chạy.

Sau khi Dũng “bưởi” rút đi, nhóm Vũ “cụt” kéo nhau về nhà Tám “già” bàn kế hoạch trả thù. Theo chỉ đạo của Tám “già”, Vũ “cụt” dẫn 11 đàn em cùng hung khí đi tìm Dũng “bưởi”. Cùng lúc, người của Tám “già” chạy tới gặp Huỳnh Ngọc Phước (Phước “khùng”, từng có tiền án, tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng) kể chuyện bị Dũng “bưởi” rượt chém và nhờ Phước đi giải quyết giùm. Phước đồng ý theo đàn em Tám “già” truy lùng Dũng. Tuy nhiên, cả nhóm không tìm thấy Dũng nên bỏ về.

Do biết Dũng “bưởi” là đàn em của Tân, Phước vốn quen biết với Tân nên trên đường về chủ động tạt ngang qua nhà Tân nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, nhóm của Dũng “bưởi” lại kéo đến nhà Phước đập phá cửa, hàng rào. Nghe tin, Phước cho rằng chính Tân đã chỉ đạo cho Dũng “bưởi” đến đập phá nhà mình. Bực tức, Phước điện thoại gọi Tám “già” cho đàn em mang theo hung khí gồm mã tấu, roi điện tự chế đến nhà Tân “nói chuyện phải quấy”. Tám còn lệnh đàn em: “Tụi bay cứ chơi tới nóc, có gì tao lo cho!”.

Khi đến nhà Tân, Vũ “cụt” đứng ngoài cảnh giới, Phước cùng bảy đàn em khác cầm mã tấu, roi điện xông vào. Lúc này Tân và Mai Tiến Trung đang ngồi trước cửa nhà bị chém bất ngờ nên không kịp chống trả, cả hai vùng chạy nhưng bị chích điện té. Tân bị chém hai nhát vào lưng, vai, tay phải, còn Trung bị chém vào mặt, ngực, ba vết chích điện trên người. Sau đó cả hai lết được vào nhà, vợ Tân đóng cửa lại nên đàn em Tám “già” không truy sát nữa. Trước khi rút lui, chúng đập phá cửa kính, thọc mã tấu vào trong nhà. Tân và Trung bị thương nặng phải đi cấp cứu tại BV Bà Rịa.

Trên đường tẩu thoát, nhóm của Phước còn tạt vào quán cà phê của Tám Trình ở xã Phước Hưng để tìm Dũng “bưởi”, không gặp Dũng cả nhóm ra tay đập phá tan tành quán cà phê. Đàn em của Tám Trình biết chuyện liền kéo khoảng 30 người do Dũng “bưởi” cầm đầu, đi trên hai xe ô tô và 10 xe máy tìm đàn em Tám “già” để chém. Nhóm này đến nhà Phước đập phá gây hư hỏng ba xe máy, tivi và một số vật dụng khác. Kết quả Tám Trình bị thương tật 47% do nhiều vết thương chém vào vai, mặt, tay. Trung bị nhiều vết thương trên người.