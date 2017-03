Tạm giam 4 tháng băng cướp gây ra 16 vụ vùng giáp ranh

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đêm ngày 7-1, các trinh sát công an thị xã Dĩ An đã bắt được 4 đối tượng trong băng cướp tuổi từ 14- đến 17 tuổi. Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Bùi Hồng Thắng (cầm đầu băng nhóm trên, ngụ Thái Bình), Hoàng Hồng Sơn, Cao Hoàng Tiến và Nguyễn Thành Ngân (cùng ngụ thị xã Dĩ An). Hiện công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng để mở rộng điều tra.

Đối tượng Thắng- cầm đầu băng nhóm gây ra 16 vụ cướp vùng giáp ranh (H.N)

Theo thông tin ban đầu, địa bàn mà các đối tượng này gây án thường tập trung khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM (khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương) và một phần địa bàn thuộc quận Thủ Đức (TP. HCM).

Lần gần đây, đêm 27-12, khi anh LHX và LTYT đang ngồi tâm sự ở gần khu vực hồ đá (thuộc phường Đông Hòa) thì bị các đối tượng lại gần khống chế cướp tiền và điện thoại. Tiếp đến, vào lúc 20 giờ ngày 30-12, anh T. cùng bạn gái đang nói chuyện tại khu vực Đại học quốc gia thì bị các đối tượng không chế, cướp một giỏ xách. Nhận tin báo từ nạn nhân, lực lượng công an đã tổ chức mật phục nên bắt giữ được Thắng, Sơn, Tiến và Ngân. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện các vụ cướp với mộts số đối tượng khác tham gia. Đến sáng ngày 8-1, các trinh sát công an thị xã Dĩ An tiếp tục bắt giữ thêm được hai đối tượng Trần Minh Quang và Nguyễn Quốc Vũ (cùng ngụ thị xã Dĩ An).

Nhóm cướp khai nhận đã thực hiện 14 vụ cướp của các đôi tình nhân trên địa bàn thị xã Dĩ An (Bình Dương) và quận Thủ Đức (TP. HCM) từ đầu tháng 12-2013 đến nay.

N.ĐỨC