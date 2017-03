Tạm giam, tạm giữ: Phải bảo đảm quyền con người

Thuế vụ, kiểm ngư, chứng khoán được điều tra ban đầu? Cùng ngày, các ĐB cũng góp ý lần đầu cho dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (Bộ Công an chủ trì soạn thảo). Tranh luận sôi nổi hơn cả là có nên giao cho các cơ quan kiểm ngư, thuế vụ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyền tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu hay không. Theo Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, đây là đề xuất của Chính phủ. Lý do là ngoài biển xa, các vi phạm trong đánh bắt cá thì chỉ có kiểm ngư mới phát hiện được. Tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán diễn ra rất tinh vi, chớp nhoáng, chỉ cơ quan quản lý chứng khoán mới kịp thời xử lý. Còn tội phạm trong lĩnh vực thuế, thực tế cảnh sát điều tra có làm thì cũng lại phải xin trưng cầu, giám định bên thuế vụ. ĐB Trịnh Xuyên (Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) chỉ đồng ý bổ sung quyền tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu cho kiểm ngư vì tội phạm nếu có thường là bắt quả tang, có thể xử lý được ngay. Còn tội phạm liên quan đến thuế, chứng khoán là tội phạm ẩn, thường được phát hiện qua thanh tra, kiểm toán. Lúc ấy chuyển sang cơ quan điều tra chuyên trách của công an vẫn được. ĐB Đặng Văn Hiếu (Thứ trưởng Bộ Công an) đề nghị giữ nguyên như hiện hành. Bởi theo ông, các lĩnh vực mà kiểm ngư, thuế, chứng khoán quản lý đều có cơ quan điều tra của công an “ở bên cạnh”. Chưa kể, điều tra hình sự cần bài bản, chuyên nghiệp, nếu không dễ vi phạm quyền dân chủ. Trong khi đó, ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) lại ủng hộ bổ sung quyền tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu cho cả ba cơ quan. Ông cho biết khi làm Luật Chứng khoán, cơ quan soạn thảo và QH đã bàn về vấn đề này nhưng rồi đợi sửa các luật tố tụng hình sự, tổ chức cơ quan điều tra thì xử lý luôn thể. “Vi phạm trong lĩnh vực thuế, chứng khoán cực kỳ tinh vi. Phải có nghiệp vụ, có công cụ quản lý thì mới phát hiện được. Vậy nên cứ để mấy cơ quan đó điều tra ban đầu, đủ chứng cứ thì chuyển công an làm”. Trước các ý kiến khác nhau, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề xuất giải pháp: QH thảo luận thật kỹ rồi lấy phiếu riêng về nội dung này. Lúc đó chọn phương án nào thì xử lý đồng bộ luôn cả trong BLTTHS và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.