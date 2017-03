Tạm giữ 4 nghi can cướp tang vật, đánh chết quản lý thị trường

(PL)- Ngày 16-9, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia, giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long an điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung làm ông Nguyễn Kim Danh (46 tuổi, cán bộ Đội 1, Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An), hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào đêm 15-9.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Long An, Bộ Công Thương, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thay mặt phó thủ tướng - trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức đoàn viếng, chia buồn và động viên gia đình ông Danh.

Liên quan vụ án, chiều 16-9, Công an tỉnh Long An đã tạm giữ bốn nghi can đánh ông Danh để điều tra mở rộng. Cùng ngày, UBND tỉnh Long An cũng đã đến viếng lễ tang ông Danh, chỉ đạo xem xét chế độ người có công cho ông Danh. Khoảng 23 giờ ngày 15-9, bốn cán bộ QLTT Đội 1 đã chặn bắt chiếc xuồng chở 9.000 gói thuốc lá trên sông Vàm Cỏ, tại huyện Đức Hòa. Khi lực lượng QLTT đưa tang vật về trụ sở, bất ngờ nhóm buôn lậu đã huy động gần 20 người chạy trên 10 vỏ lãi đuổi theo. Khi tiếp cận vỏ lãi chở tang vật, nhóm người dùng gậy đập vào đầu ông Danh khiến cán bộ này văng xuống sông, tử vong sau đó. Sau khi tấn công, nhóm buôn lậu đã cướp lại số thuốc lá lậu và tẩu thoát. “Chúng tôi không ngờ nhóm buôn lậu quá manh động, huy động lực lượng lớn để cướp lại thuốc và tấn công anh em. Đội có ba súng bắn đạn cao su nhưng đã gửi đi kiểm tra tại tỉnh. Anh em trên xuồng đã ném năm trái nổ và xịt cạn một bình hơi cay nhưng vẫn không khống chế được nhóm buôn lậu” - ông Nguyễn Văn Sâm, Đội trưởng Đội QLTT số 1 (đóng tại Đức Hòa và Đức Huệ), người trực tiếp chỉ huy vụ bắt buôn lậu, thông tin. Được biết ông Danh vào ngành gần 20 năm, từ tháng 1-2016, ông Danh được Chi cục QLTT điều động từ Đội 4 (Bến Lức) về công tác tại Đội 1 (Đức Hòa). Ông Danh có mẹ già gần 80 tuổi, vợ làm nội trợ ở nhà và hai đứa con còn nhỏ, cháu lớn học lớp 7, cháu nhỏ đang học lớp 5. Theo vợ ông Danh, buổi chiều trước khi đi công tác, ông chỉ kịp ăn cơm nguội với cá kho vì sợ anh em chờ lâu. “Trước khi đi, anh còn chúc hai con vui tết Trung thu rồi mới đi…” - chị vợ nói trong nước mắt. Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Lớp, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An, cho biết: “Đây là mất mát lớn của lực lượng QLTT, hiện Sở chỉ đạo Chi cục QLTT phối hợp cùng gia đình để tổ chức lễ tang, đồng thời đã báo cáo toàn bộ sự việc cho lãnh đạo tỉnh, công an tỉnh để vào cuộc điều tra làm rõ”. CHÂU SƠN - LONG CHÂU