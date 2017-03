Tạm giữ hình sự đối tượng ném đá xe khách trên quốc lộ 14

Các đối tượng gồm Lê Văn Thành (15 tuổi), Lê Viễn Phương (13 tuổi), Hồ Viết Cương (15 tuổi) và Bùi Viết Tuấn (16 tuổi) cùng trú tại thôn 4, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo.Hiện nay, đối tượng Bùi Viết Tuấn đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.Ông Thư cũng cho biết thêm để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến Quốc lộ 14 đi qua tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh đã có điện chỉ đạo công an các địa phương, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tập trung rà soát, nắm lại tình hình, tổ chức phòng ngừa không để các vụ việc này tiếp tục xảy ra. Theo đó, các đơn vị sẽ tăng cường công tác nắm địa bàn, đối tượng; tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến Quốc lộ 14 đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, xác định các địa điểm đối tượng thường lợi dụng để ném đá xe khách, từ đó tổ chức mật phục bắt quả tang.Cơ quan Công an cũng sẽ làm tốt công tác phối hợp tiếp nhận, xử lý, trao đổi thông tin về các đối tượng liên quan đến việc ném đá trên xe khách để truy xét, bắt giữ; tiến hành khởi tố và đưa ra xử những vụ án điểm để răn đe, giáo dục. Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ném đá xe khách để người dân, các doanh nghiệp vận tải nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng tránh.Công an các huyện, thị xã, thành phố, các trạm cảnh sát giao thông cũng cung cấp đường dây nóng để lái xe, chủ doanh nghiệp, quần chúng nhân dân biết và kịp thời thông tin liên quan đến các đối tượng ném đá xe khách.Như đã phản ánh, thời gian vừa qua, nhiều xe khách lưu thông trên tuyến Quốc lộ 14 qua các tỉnh Tây Nguyên liên tục bị ném đá khiến nhà xe và hành khách rất hoang mang.Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng vào tối 24/9, khi xe Cô Hai bị ném đá vỡ kính vàmột hành khách nam giới người Trung Quốc./.