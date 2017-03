Tạm giữ nghi can “bắt cóc” bé gái ở bệnh viện Nhi Đồng 1

Chia sẻAnh Lý Thanh Điền (34 tuổi, cha bé Thanh) mừng rỡ đón con từ tay các cán bộ Công an Q.10 chiều 5-4 - Ảnh: G.M

Trước đó, lúc 10g ngày 5-4, Trâm đã tự ý dẫn bé Lý Thị Thanh Thanh (6 tuổi, quê quán Đà Lạt) rời khỏi khu vực làm thủ tục đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (341 Sư Vạn Hạnh, P.10, Q.10), khi bé T. bị lạc và đang đi tìm mẹ tại khu vực trên.

Trung tá Nguyễn Đăng Chiến Thắng - trưởng Công an phường 10, quận 10 - cho biết sau khi xem băng ghi hình nghi can đưa bé Thanh rời khỏi bệnh viện, công an dự đoán đây là một đối tượng cơ hội, không phải chuyên nghiệp. Khoảng 11g sáng 6-4, khi Trâm quay lại Bệnh viện Nhi Đồng 1 với ý định tiếp tục gây án thì bị lực lượng công an phối hợp với lực lượng bảo vệ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đón lõng đưa về cơ quan điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an quận 10, bước đầu Trâm thừa nhận toàn bộ hành vi đưa bé Thanh rời khỏi Bệnh viện Nhi Đồng 1, sau đó Trâm chiếm đoạt của bé Thanh 1 bên bông tai. Khi Trâm đang định gỡ chiếc bông tai còn lại thì bé Thanh la lên nên Trâm hoảng sợ và bỏ bé Thanh lại ở một hồ bơi tại phường 4, quận 4.

Trước đó, khoảng 10g ngày 5-4, chị Đặng Thị Thu Nga (29 tuổi, mẹ của bé Thanh) trong lúc làm thủ tục khám bệnh cho bé Thanh sau đó quay trở ra thì không thấy bé Thanh đâu. Bị lạc con chị Nga đã tìm kiếm con khắp khu vực làm thủ tục khám bệnh nhưng không thấy.

Chị Nga hốt hoảng báo vụ việc với tổ bảo vệ của bệnh viện Nhi Đồng 1. Sau đó, Công an phường 10 (Q.10) đã vào cuộc truy xét. Khi xem lại băng ghi hình tại khu vực khám chữa bệnh, Công an quận 10 đã xác định được vào thời điểm đó, có một người phụ nữ khoảng 25-30 tuổi, mặc áo sơmi sát nách màu trắng chấm bi, cao khoảng 1,55-1,6m ngồi chờ tại khu vực đăng ký khám, thấy bé Thanh chơi một mình thì tiến tới dắt bé đi về hướng phòng cấp cứu.

Kiểm tra băng ghi hình tại khu vực cổng chính của Bệnh viện Nhi Đồng 1, tổ điều tra không thấy người phụ nữ trên dẫn bé Thanh ra bằng lối này. Tiếp tục kiểm tra băng ghi hình tại lối dẫn ra bãi xe, có cổng phụ ra khỏi bãi xe thì thấy người phụ nữ trên dẫn bé Thanh đi qua lối này, nhưng không vào lấy xe mà đi thẳng ra ngoài.

Ngay sau đó, công an quận 10 lập tức đưa đoạn băng ghi hình này thông báo cho công an 23 quận, huyện và các Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM cùng vào cuộc truy tìm.

Đến chiều ngày 5-4, bảo vệ của một hồ bơi trên đường Khánh Hội (Q.4) thấy bé Thanh đứng ngoài hồ bơi nhưng không bơi nên đã lại hỏi thăm thì được bé Thanh kể lại “đang tìm kiếm mẹ ở bệnh viện”. Do nghĩ là mẹ của bé Thanh bị bệnh và đang chữa trị ở các bệnh viện lớn nên bảo vệ hồ bơi này đã điện thoại hỏi thông tin ở các bệnh viện lớn tại TP.HCM nhưng không bệnh viện nào xác nhận.

Sau đó, bảo vệ của hồ bơi thông báo cho công an phường 4, quận 4 có một trẻ em lạc mẹ. Từ đây công an phường 4, quận 4 đã báo Công an Quận 10 đưa chị Nga đến để nhận diện bé Thanh.

Bé Thanh kể lại, sau khi bị người phụ nữ đưa ra khỏi khuôn viên bệnh viện, bé Thanh được đưa đi qua nhiều tuyến đường, sau đó người phụ nữ đã tháo một bên bông tai. Do hoảng sợ, bé Thanh đã khóc và la lớn khiến người phụ nữ trên phải bỏ bé Thanh lại khu bể bơi và bỏ đi.

Chiều ngày 5-6, công an trao trả bé Thanh an toàn, mạnh khỏe cho chị Nga. Đồng thời lập kế hoạch tổ chức truy xét nghi can “lấy cắp” bông tai và dẫn bé Thanh rời khỏi bệnh viện.

Theo ĐỨC THANH (TTO)