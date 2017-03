Tạm giữ nhóm bắt cóc con tin để đòi nợ

Trước đó, sáng 23.3, anh Lê Viết Hùng (ngụ thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) được 2 người thuê chở bằng ô tô từ huyện Quỳ Hợp xuống TP.Vinh.

Trưa cùng ngày, người nhà anh Hùng nhận được điện thoại thông báo anh Hùng và ô tô đang bị giữ và yêu cầu mang 250 triệu đồng xuống thị xã Cửa Lò để chuộc. Gia đình anh Hùng đã trình báo công an.

Qua điều tra PC45 xác định chủ mưu vụ bắt cóc đòi tiền chuộc này là hai vợ chồng Nguyễn Tiến Dũng (30 tuổi) và Bùi Thị Hương (30 tuổi, ngụ thị trấn Quỳ Hợp).

Ngoài vợ chồng Dũng còn có Hoàng Văn Nhã (36 tuổi, ngụ thị xã Cửa Lò), Phạm Việt Thắng (33 tuổi), Nguyễn Văn Lưu (42 tuổi) và Trương Mạnh Mai (43 tuổi, đều ngụ thị trấn Quỳ Hợp), là những người giúp sức.

Chiều 23.3, lực lượng công an xác định nhóm bắt cóc anh Hùng đang ở phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò và tổ chức truy bắt. Biết công an đang truy tìm mình, nhóm người này đã dùng ô tô của anh Hùng chở anh vào trụ sở Công an phường Nghi Thu để… trình báo và nhờ đòi nợ giúp.

Tại cơ quan điều tra, nhóm người này khai nhận do chị Vi Thị Ngọc (chị dâu của anh Hùng) có nợ của Hương 250 triệu đồng và bị Hương đòi liên tục nhưng chị Ngọc chưa trả.

Vợ chồng Hương đã bày ra kế hoạch bắt cóc chồng chị Ngọc nhằm ép để đòi nợ nhưng đã bắt nhầm em trai chồng.

Theo K.Hoan (TNO)