Tấm lòng vị tha của người nữ bị hại

Ban đầu nhìn thân thể mình chỗ nào cũng thương tật, tôi hận bị cáo lắm. Rồi bị những cơn đau đầu hành hạ, tôi càng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ…”.

Tuy nhiên, cô bảo: “Ngay khi tòa cấp sơ thẩm tuyên bị cáo án chung thân, tôi chợt thấy mủi lòng, mức án trên là quá nặng nên đã xin tòa giảm nhẹ. Hơn nữa, nhà bị cáo cũng nghèo, bố mẹ già, túng bấn lắm, thế nhưng cũng cố chắt chiu, vay mượn tới thăm nom và đền bù thiệt hại cho tôi. Còn tôi thì đã hồi phục hoàn toàn, mỗi tội xấu xíu thôi…”. Nói rồi cô khẽ rờ vào vết sẹo trên mặt, nhoẻn miệng cười…

Trước đó, Trọng thường xuyên tới chơi game tại tiệm Internet của người nữ bị hại. Biết nạn nhân ở một mình và có tài sản nên Trọng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Ngày 4-10-2009 lợi dụng người bị hại đi vắng, Trọng lẻn vào trộm tài sản. Chưa kịp tẩu thoát đã bị nạn nhân phát hiện. Trọng đã dùng gậy rượt đánh nhiều nhát vào đầu, tay khiến nạn nhân bất tỉnh nhưng may không chết vì được cấp cứu kịp thời. Cấp sơ thẩm tuyên Trọng tù chung thân về tội giết người và tội cướp tài sản. Sau những trăn trở, người nữ bị hại đã kháng cáo xin giảm án cho bị cáo.

Câu chuyện của tôi và người nữ bị hại bị cắt ngang vì tòa cấp phúc thẩm ra tuyên án. Kết quả, tòa đã chấp nhận kháng cáo của người bị hại. Theo tòa, những lời mà người bị hại tha thiết mong tòa giảm án cho bị cáo là có cơ sở. Cộng với việc bị cáo cũng không có ý định giết chết nạn nhân, hành vi này nảy sinh do hành vi cướp tài sản trước đó không thành. Do bị phát hiện, muốn che đậy, bị cáo đã làm liều. Do vậy, tòa sửa án sơ thẩm, tuyên bị cáo 23 năm tù về cả hai tội danh.

Tôi thấy bị cáo quay nhìn người nữ bị hại đầy cảm kích. Thấy vậy, tôi cũng vui lây. Mong sao nghĩa tình của người nữ bị hại sẽ là động lực lớn để bị cáo cải tạo tốt…

