Tạm ngưng quăng lưới bắt người vi phạm giao thông

Đồng thời, công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP Thanh Hóa tiến hành tổng kết, đánh giá về việc sử dụng biện pháp này để báo cáo Ủy ban An toàn giao thông và Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an).

Chiếc lưới bị quấn vào bánh sau khiến xe vi phạm không thể bỏ chạy được xa. Ảnh: NGUYỄN DÂN

Trước đó, Đại tá Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết việc quăng lưới bắt những người không chấp hành hiệu lệnh của Công an TP Thanh Hóa xuất phát từ thực tiễn công tác chống đua xe, lạng lách, đánh võng mà Công an Thanh Hóa đã áp dụng. Quy định của pháp luật về việc trên thì chưa có, tuy nhiên cũng chưa có quy định nào cấm thực hiện việc này.

THANH LƯU