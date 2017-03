Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang: ‘Nguyện trung thành với Tổ quốc, nhân dân’

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang được 91,50% đại biểu QH có mặt tại hội trường QH tán thành bầu vào chức vụ mới. QH cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước với tỉ lệ 460/465 đại biểu có mặt tán thành (93,12%).

Phát biểu trước QH sau khi nhậm chức và tuyên thệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết sẽ nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: QH

Ông Trần Đại Quang sinh năm 1956, quê Ninh Bình, từng đảm nhiệm các chức vụ: Cục trưởng Cục Tham mưu an ninh; Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an nhân dân, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông là Ủy viên Trung ương các khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Cùng ngày, QH cũng đã đồng ý miễn nhiệm tám thành viên Ủy ban Thường vụ QH gồm: Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương. Ngoài ra, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn cũng được miễn nhiệm cùng ngày. Tuần sau, QH sẽ xem xét danh sách nhân sự, thảo luận và bỏ phiếu bầu các nhân sự thay thế cho các chức danh trên.