Tấn công web sân bay Tân Sơn Nhất là hacker 15 tuổi

Ngày 12-3, thông tin từ Bộ Công an, liên quan đến vụ website của hàng loạt cảng hàng không bị tin tặc tấn công, cơ quan chức năng đã xác định được thủ phạm gây ra vụ việc.



Website của sân bay Đà Nẵng cũng hàng loạt sân bay khác đã bị tấn công. Ảnh minh họa: TUYẾN PHAN

Theo đó, trong các ngày 8, 9 và 10-3, website của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (website tansonnhatairport.vn, cung cấp thông tin lịch trình các chuyến bay, dịch vụ hỗ trợ mặt đất) cùng một loạt website của cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá, Tuy Hòa bị tin tặc tấn công, thay đổi giao diện, để lại thông báo của tin tặc.

Cục An ninh mạng, Bộ Công an đã khẩn trương xác minh, phát hiện LCKD (15 tuổi, trú quận Tân Bình, TP.HCM) là người đã khai thác lỗ hổng bảo mật và tấn công, xâm nhập website của sân bay Tân Sơn Nhất; PHH (15 tuổi, trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) là người đã tấn công website của các sân bay Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá, Tuy Hòa.

LCKD và PHH đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi sai phạm của mình, động cơ tấn công xuất phát từ mục đích thích khám phá, mong muốn thể hiện, khoe khoang thành tích trong giới hacker. Các đối tượng đã ăn năn hối lỗi, cam kết không tái phạm, xin được khoan hồng.

Xét thấy hành vi của các đối tượng rất nguy hiểm, cả hai đã có thái độ khai báo thành khẩn và đang trong độ tuổi vị thành niên, Cục An ninh mạng đã phối hợp với Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai xử lý hành chính, giao gia đình quản lý, giáo dục.



Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, Cục An ninh mạng, Bộ Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, kiểm tra an ninh hệ thống mạng, phối hợp với Cục An ninh mạng khắc phục ngay các lỗ hổng bảo mật, không để tin tặc khai thác, tấn công.