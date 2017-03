Tân Giám đốc Công an Hà Nội hứa gì trong ngày nhậm chức?

Sáng 16-3, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Đoàn Duy Khương làm giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết TP Hà Nội là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Việc được bổ nhiệm làm giám đốc Công an TP là một vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề.



Bộ trưởng Trần Đại Quang trao quyết định bổ nhiệm cho Thiếu tướng Đoàn Duy Khương (bìa phải)

Tân giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội nhân dân, công an các đơn vị địa phương, các ban, ngành đoàn thể cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trên địa bàn là yếu tố đặc biệt quan trọng để mình có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Trên cương vị mới, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương hứa sẽ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, nhanh chóng cùng tập thể lãnh đạo Công an TP xác định và triển khai những công việc trọng tâm. Đồng thời cùng Ban Giám đốc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, tiếp tục xây dựng lực lượng công an thủ đô trong sạch vững mạnh.

Đánh giá về vị tân giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Công an khẳng định tướng Khương là một cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, phẩm chất; trong quá trình công tác đã tham mưu cùng lãnh đạo Bộ Công an, cá nhân bộ trưởng trong nhiều vấn đề liên quan đến công an.

“Trước đây đã có dự kiến điều động, bổ nhiệm đồng chí làm tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị nhưng do yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt đối với địa bàn thủ đô, Đảng ủy Công an Trung ương đã cân nhắc kỹ lưỡng, trao đổi và thống nhất với Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định phân công đồng chí về làm giám đốc Công an TP Hà Nội” - Bộ trưởng Trần Đại Quang cho hay.