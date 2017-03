Tân Hiệp Phát trả lời vụ chai nước có ruồi

Ngày 9-2, sau khi có kết quả giám định của các cơ quan chức năng, Công ty Tân Hiệp Phát (THP) gửi thông cáo báo chí để thông tin sự việc.

Theo THP, sau khi nhận được phản ánh của ông Võ Văn Minh (Tiền Giang) qua đường dây nóng, THP gặp ông Minh để làm rõ vụ việc chai nước Number one “có ruồi”. THP đề nghị tặng ông Minh một số sản phẩm và xin được mang chai nước đi thẩm định. Tuy nhiên, ông Minh không đồng ý mà yêu cầu THP phải chi 1 tỉ đồng để đổi lấy chai nước, đồng thời đe dọa sẽ loan tin này lên mạng Internet và báo chí nếu không được đáp ứng.

Sau đó ông Minh lại gọi điện thoại đến THP và yêu cầu chi 600 triệu đồng. Nếu THP không đáp ứng yêu cầu thì ông sẽ in 5.000 tờ rơi để phát tán và đưa tin này đến báo chí. Đến ngày 20-1, đại diện THP gặp và đề nghị ông Minh suy nghĩ lại. Tuy nhiên, ông Minh tuyên bố dứt khoát: “Tôi yêu cầu trao đổi chai nước bằng giá trị 500 triệu đồng, giảm bớt 100 triệu đồng. Nếu không tôi sẽ thông tin rộng rãi trên mạng và cơ quan thông tin đại chúng”.

Theo THP, trong suốt quá trình tiếp xúc THP không hề thỏa thuận mà chỉ có ông Minh đơn phương đưa ra yêu cầu và buộc THP phải đưa tiền. Nhận thấy ông Minh cương quyết bất hợp tác, cố tình tống tiền nên THP báo cáo sự việc với Phòng CSĐT tội phạm Công an tỉnh Tiền Giang. Ngày 27-1, Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang ông Minh đang nhận tiền của THP và tiến hành khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản.

Sau đó Công an tỉnh Tiền Giang đã gửi chai nước đến Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để giám định. Kết quả cho thấy chai nước Number one mà ông Minh tuyên bố có con ruồi bên trong thực tế không còn nguyên vẹn. Nắp chai bị biến dạng, bên trong có các vết xước, dấu vết có chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, hình thành do công cụ sắc nhọn tạo ra.

TRẦN NGỌC