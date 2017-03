Tan nát gia đình vì rượu

Giây phút đoàn tụ ngắn ngủi của cha con bị cáo Lê Thanh Tuấn tại phiên tòa



Theo Anh Tú (NLĐ)



“Bị cáo không cố tình giết cô ấy. Chẳng qua, thấy vợ bị cáo hư hỏng nên bị cáo đánh cho cô ấy nên người, ai dè cô ấy chết thôi…”, lời biện minh của bị cáo đã khiến những người tham dự phiên tòa phẫn nộ.Mới sáng sớm, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến hội trường UBND xã Canh Vinh, huyện Vân Canh - Bình Định chờ đợi phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người đối với Lê Thanh Tuấn (SN 1980, ngụ huyện Vân Canh). Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận địa phương. Người bị hại là chị N.T.T (SN 1982), vợ của Tuấn.Theo cáo trạng, Tuấn và chị T. kết hôn vào năm 2002, chị T. làm nghề nông, còn Tuấn làm thợ hồ, cuộc sống không dư dả nhưng hạnh phúc. Đến năm 2008, tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt khi Tuấn thích la cà nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè hơn đi làm, gánh nặng gia đình oằn lên đôi vai người vợ. Con cái nheo nhóc, chị T. khuyên chồng bớt nhậu để cùng chị kiếm tiền nuôi con nhưng đáp lại là những trận đòn. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn có quan hệ với người phụ nữ khác khiến tình cảm vợ chồng ngày càng sứt mẻ…Ngày 6-10-2012, Tuấn đi uống rượu đến tối về nhà thì vào phòng nằm ngủ. Hai con trai của Tuấn (2 và 4 tuổi) chạy vào nằm với cha. Thấy chân tay con bẩn, Tuấn mắng vợ không tắm rửa cho con. Bực mình, chị T. cằn nhằn: “Anh lo ăn nhậu, trai gái, bỏ bê gia đình còn nói gì nữa”. Tuấn quát lại, nói không phải con của Tuấn, việc gì phải quan tâm. Trước những lời nói xúc phạm của chồng, chị T. uất ức bỏ ra ngoài.Rạng sáng hôm sau, khi con trai khóc, Tuấn dậy ru con ngủ. Không thấy vợ đâu, Tuấn cầm theo chiếc búa đi tìm. Bắt gặp chị T. đang ngồi gần đường ray xe lửa, Tuấn bước đến mắng chửi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tuấn cầm búa đánh mạnh vào đầu vợ khiến chị ngã xuống đường ray, chết tại chỗ. Tuấn quay về nhà ngủ như không có chuyện gì.Sáng đó, nhận tin báo vợ chết do tàu lửa cán, Tuấn giả vờ đau khổ để che mắt mọi người. Tuy nhiên, sau 2 tháng điều tra, cơ quan công an đã xác định Tuấn là người gây ra cái chết cho chị T.Tại phiên tòa xét xử lưu động, Tuấn quanh co chối tội. Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Không giết vợ, sao bị cáo lại tự thú?”. “Sở dĩ bị cáo viết giấy tự thú là do không còn con đường sống, bị ức chế và tiếc thương vợ nên tự bịa ra để khai báo. Ngoài ra, bị cáo cũng muốn… thử trình độ của cơ quan điều tra xem có tìm ra được ai giết vợ bị cáo không…” - Tuấn huyên thuyên nói.Thái độ của Tuấn khiến nhiều người dự khán bức xúc. Chị Nguyễn Thị Ninh (ngụ xã Canh Vinh) nói: “Tôi sống gần nhà vợ chồng Tuấn, tôi biết rất rõ. T. hiền lành, chịu thương chịu khó; còn Tuấn vũ phu, suốt ngày nhậu nhẹt bê tha rồi về đánh vợ. Chuyện nó giết vợ rõ ràng như vậy, ai cũng biết mà giờ còn quanh co chối tội”.Không chỉ bà con lối xóm, cha ruột của Tuấn, ông Lê Thanh Chí, cũng bất bình trước thái độ thiếu thành khẩn của con. Được HĐXX cho phép, ông Chí thở dài nói: “Con trai tôi là đứa hư hỏng, xem thường pháp luật. Chuyện nó hành hung, giết vợ đã quá rõ rồi mà giờ còn quanh co chối tội. Gia đình tôi không ai bênh vực hành vi của nó, xin pháp luật mạnh tay dạy bảo giùm”. Sau gần 2 giờ xét hỏi với những chứng cứ rõ ràng, cuối cùng Tuấn phải thừa nhận hành vi giết vợ.Thu mình trong góc nhỏ cuối phòng xử án, bé L.N.N.T (SN 2005), con gái lớn của Tuấn, rơm rớm nước mắt hướng về vành móng ngựa lặng lẽ nhìn cha. Cảm nhận được ánh mắt tò mò của đám đông, cô bé tỏ ra rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Bé T. cho biết từ khi mẹ chết, cha ở tù, bé phải tự làm hết mọi việc ở nhà và chăm sóc 2 em. “Con nhớ vòng tay ôm của má mỗi khi đi ngủ. Má mất rồi, con phải cố gắng làm việc, chăm em để ông bà nội không buồn lòng” - bé T. nói trong nước mắt.Giờ nghị án, bé T. lao tới ôm cha, khóc nức nở: “Ba ơi, chừng nào ba về với chị em con?”. Đưa đôi tay bị còng lên lau nước mắt cho con, Tuấn nghẹn ngào: “Ba sẽ về sớm thôi. Con ở nhà nhớ ngoan…” rồi vội vã hỏi thăm 2 đứa con nhỏ. Có lẽ đến lúc này, Tuấn mới thấm thía hết những mất mát mà con trẻ phải gánh chịu do tội lỗi của mình gây nên. Phút giây đoàn tụ qua nhanh, Tuấn liên tục ngoái nhìn con, thỉnh thoảng giơ tay áo lau nước mắt. Nhìn cảnh ấy, không ai không chạnh lòng. Tội ác nào rồi cũng phải trả giá, chỉ thương 3 đứa trẻ mồ côi rồi sẽ ra sao khi ông bà nội đã già...Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thanh Tuấn án chung thân về tội giết người.