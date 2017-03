Tân Phát Tài lại đổ bậy chất thải nguy hại

(CTNH) vào một bãi rác “lậu” ở ấp Sông Mây, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Phan Văn Cầm, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết hai xe tải này xuất phát từ nhà máy xử lý rác của công ty ở ấp Ông Hường, xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu). Ghi nhận tại hiện trường, lượng rác gồm cặn bã sơn, giẻ lau dính dầu và các loại CTNH khác. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, trả lời Pháp Luật TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Tân Phát Tài Mai Đình Phát thừa nhận có vụ việc trên nhưng cho rằng đó là do trong số chất thải nêu trên có một số thứ có thể bán được nên công nhân của công ty đã “chôm” đi bán.

Chất thải nguy hại được Công ty Tân Phát Tài chôn lấp ở một khu đất thuê của một công ty khác. Ảnh: TL - KHANG BÁCH

Như đã phản ánh, Công ty TNHH Tân Phát Tài (trụ sở ở phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai) hoạt động trong lĩnh vực tái chế phế liệu, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, chất thải công nghiệp và mua bán dầu nhớt dung môi phế thải sau khi đã tái sinh. Công ty đã được Cục Bảo vệ môi trường (nay là Tổng cục Môi trường), Bộ TN&MT cấp phép hành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý tổng cộng 142 mã CTNH. Thế nhưng Công an tỉnh Đồng Nai xác định trong số 142 mã này có đến 41 mã không đúng, không phù hợp với dự án được duyệt. Điều đáng nói là công ty này được cấp phép xử lý hơn 13.000 tấn CTNH/năm nhưng năng lực xử lý chỉ 4.800 tấn/năm.

Nhiều năm qua, PC49 Đồng Nai đã nhiều lần phát hiện công ty này đổ bậy CTNH. Trước những vi phạm này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu làm rõ và theo đó Bộ TN&MT lập đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, do Đồng Nai không đồng tình với bản dự thảo kết luận của đoàn kiểm tra (do Tổng cục Môi trường chủ trì) nên hiện vẫn chưa “gút” được những vi phạm và hình thức xử lý đối với đơn vị này.

Cơ quan chức năng đã xác định ở nhà máy xử lý CTNH của Tân Phát Tài còn tồn đọng khoảng 1.500 tấn bùn thải, 200 tấn bùn tro thải đã được hóa rắn thành bê tông và nhiều loại CTNH khác đang được lưu chứa không an toàn. Ông Mai Đình Phát nhìn nhận do các lò đốt của công ty không đủ công suất xử lý lượng CTNH mà công ty thu gom nên dẫn đến quá tải; đồng thời do công tác quản lý, điều hành chưa tốt, cán bộ thiếu kinh nghiệm, chuyên môn đã dẫn đến những sai phạm.

“Hiện chúng tôi đã ngừng tiếp nhận, thu gom CTNH và cố gắng tập trung giải quyết các tồn tại. Công ty đã trình phương án xử lý lượng chất thải còn tồn đọng cho các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, trong đó một lò đốt công suất 2 tấn/giờ đã được lắp đặt xong nhưng do “dính” các vi phạm chưa xử lý xong nên chưa được phép đưa vào hoạt động để xử lý lượng CTNH mà công ty đã thu gom” - ông Phát nói.

