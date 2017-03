Tân Sơn Nhất cam kết giảm tình trạng chậm, hủy chuyến bay

Nội dung bản cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ hành khách, hàng hóa trong dây chuyền phục vụ tại cảng hàng không; luôn quan tâm xem xét tiếp nhận ý kiến phản hồi của hành khách để cải tiến hợp lý hóa quy trình thủ tục tốt hơn. Đảm bảo cung cấp dịch vụ cơ bản tại nhà ga đúng tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, các bên cam kết đẩy mạnh công tác giám sát nhằm giảm tỉ lệ mất cắp tài sản, hành lý, hàng hóa của hành khách. Đặc biệt là tăng tỷ lệ chuyến bay đúng giờ, đảm bảo chất lượng dịch vụ phi hàng không tại nhà ga, quản lý hoạt động vận chuyển hành khách bằng taxi; nâng cao đạo đức, tác phong trong thi hành nhiệm vụ; cán bộ và nhân viên không nhũng nhiễu, hạch sách hành khách; đẩy mạnh phong trào 4 xin - 4 luôn trong công nhân viên chức làm việc tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho rằng đây là bản cam kết mang tính thống nhất còn việc thực hiện bản cam kết đối với từng cá nhân, đơn vị rất cụ thể chi tiết. Từ cải thiện nhà vệ sinh, WiFi, dịch vụ taxi… đến đơn vị hải quan, an ninh phải cam kết thời gian cụ thể kiểm tra một hành khách mất bao mấy phút.

Theo ông Thanh, đối với các dịch vụ phi hàng không đang kinh doanh tại đây nếu vi phạm về giá và chất lượng dịch vụ sẽ hủy hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ này. Sau lễ ký kết này, các đơn vị sẽ thường xuyên làm việc với nhau thông qua một tổ công tác nhằm khắc phục những yếu điểm và sửa đổi một cách hợp lý và nhanh chóng nhất.

“Siết chặt an ninh sân bay như tăng cường về an ninh nội bộ ra vào, an ninh nhân viên hàng không làm việc trong sân bay. Đặc biệt là an ninh mạng, đảm bảo an ninh thông tin quản lý đường bay. Gắn thêm camera theo dõi, không để sân bay có một góc khuất nào. Cục cũng đã bàn với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở GTVT TP.HCM nghiên cứu có những đường thoát từ sân bay ngoài các đường Trường Sơn, Hồng Hà thì mở những đường thoát ra Quang Trung, Hoàng Hoa Thám… Ngoài ra cũng triển khai xây dựng nhanh các cầu vượt, mở rộng bãi đỗ xe, taxi để giảm áp lực kẹt xe, quá tải vào dịp cao điểm cuối năm”, ông Thanh nói.