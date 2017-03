Tân Sơn Nhất chấn chỉnh thái độ nhân viên để không còn tệ nhất

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng hàng không chấn chỉnh ý thức và thái độ phục vụ của nhân viên hàng không. Đồng thời, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các biện pháp cụ thể về công tác phòng, chống trộm cắp.

ACV chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay theo quy định. Bên cạnh đó, ACV tiếp tục duy trì các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không Việt Nam. Trên cơ sở thông báo kết luận của cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ năm 2015 và thông báo kết luận của tổ trưởng Tổ công tác liên ngành thực hiện việc rà soát, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

ACV chú trọng chấn chỉnh, nâng cao ý thức và thái độ phục vụ của nhân viên hàng không tại các cảng hàng không đặc biệt là các cảng hàng không quốc tế. Ngoài ra, thực hiện nghiêm việc kỷ luật nhân viên hàng không có thái độ không đúng mực đối với hành khách và biểu dương, khen thưởng kịp thời nhân viên có thái độ phục vụ tận tình, chuyên nghiệp.

Trước đó, theo bảng xếp hạng năm 2015 của trang web The Guide to Sleeping in Airports, Tân Sơn Nhất được xếp hạng đứng thứ 4 trong danh sách sân bay tệ nhất châu Á. Năm 2014, sân bay này cũng bị liệt vào danh sách tệ nhất do trang web trên bình chọn.

Theo đánh giá của trang web, hạ tầng sân bay Tân Sơn Nhất đã xuống cấp những năm gần đây và bị hành khách cáo buộc có tình trạng tham nhũng. Trả lời khảo sát, nhiều hành khách cho rằng bị nhân viên hải quan đòi hối lộ để được di chuyển nhanh hơn.

Ngoài ra, hành khách còn phàn nàn tín hiệu WiFi kém, phòng vệ sinh bẩn và hạn chế lựa chọn trong các nhà hàng. Lời khuyên được trang web đưa ra là nếu ghé qua Tân Sơn Nhất, hành khách nên cẩn thận giữ tài sản có giá trị và cầm một số tiền nhỏ trên tay.