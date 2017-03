Tân Sơn Nhất sẽ không còn ‘tệ nhất’?

Khắc phục ngay lập tức Ngày 21-10, trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết sau khi có đánh giá của The Guide to Sleeping in Airports, Cục đã yêu cầu lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất rà soát lại các bất cập mà trang web nêu như chất lượng WiFi kém, nhà vệ sinh bẩn... Qua đó phải khắc phục ngay lập tức những khiếm khuyết. “Riêng dịch vụ buồng ngủ rất khó khắc phục, vì mặt bằng nhà ga hạn hẹp, không bố trí được mặt bằng cho dịch vụ ngủ nên sân bay Tân Sơn Nhất mất tiêu chí này trong đánh giá của trang web. Về nhà hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất là do lỗi chủ quan của sân bay. Bởi dù quá tải không thể bố trí thêm được nhà hàng nhưng phải bố trí hợp lý hơn trong một nhà hàng, đa dạng hóa sản phẩm cung cấp dịch vụ trong nhà hàng, chỉ dẫn cho khách biết được các vị trí của nhà hàng... lại chưa được rõ. Đây là những yếu tố trong thời gian vừa qua chưa được tập trung xử lý... Nên thời gian tới cần quyết liệt hơn để phục vụ tốt hơn nhu cầu của hành khách” - ông Thanh nói. VIẾT LONG Hành khách còn chịu nhiều phiền hà - Sân bay Tân Sơn Nhất phải thay đổi nhiều vấn đề để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nhất là các dịch vụ hướng dẫn làm thủ tục còn mất nhiều thời gian. Những dịp lễ, tết người người chen lấn, chờ đợi rất mệt mỏi. Người thân của tôi đã từng gặp cảnh bị mất đồ do bị khui bung hành lý trong va ly. Chuyện này khiến rất nhiều hành khách bất bình. Anh NGUYỄN QUỐC VINH (35 tuổi, quê Hà Nội) - Tháng nào tôi cũng bay một vài lần. Nói thật chất lượng dịch vụ ở sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều hành khách phiền hà nhất. Nhiều nhân viên an ninh cũng không mấy thiện cảm khi trả lời hành khách. Một số sân bay trên thế giới cũng không chênh lệch nhiều về quy mô nhưng các dịch vụ của họ thì hơn hẳn. Ví dụ ở các sân bay Nhật Bản, khi khách hàng hỏi thì các nhân viên hướng dẫn rất tận tình. Ngoài việc trả lời các thắc mắc, họ thường hướng dẫn thêm hành khách nên làm thế này, nên làm thế kia, còn các nhân viên của mình thì chỉ làm cho xong chuyện. Thêm nữa, giá thức ăn và dịch vụ vẫn còn cao. Có lần ăn một ổ bánh mì nhưng tôi phải trả giá đến 45.000 đồng. Anh TRƯƠNG CÔNG NAM, (38 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) PHƯỚC TĨNH