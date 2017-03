Tăng án bị cáo ghen tuông đâm chết tình địch

Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo đã đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chết nên cần phải phạt nghiêm. Án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo như trên là có phần nhẹ nên tòa chấp nhận kháng cáo tăng án của phía gia đình nạn nhân.

Dù biết Hùng và chị C. sống với nhau như vợ chồng nhưng Tiêu Công Đại vẫn nhiều lần nhắn tin, gọi điện rủ chị C. đi chơi chung khiến Hùng ghen tức. Chiều 18-9-2011, Đại lại nhắn tin rủ chị C. ra quán cà phê nói chuyện. Hùng biết được nên thủ theo dao đến quán cà phê gặp Đại để nói chuyện phải trái.

Thấy Hùng xuất hiện với thái độ hung hãn, Đại liền vơ lấy một cái ly đập vỡ làm hung khí chống đỡ. Còn Hùng trong cơn ghen tuông đã đâm chết nạn nhân…

HOÀNG YẾN