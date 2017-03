Tăng án đối với người chồng đánh chết vợ

Theo Kha Miên (NLĐO)

Ngày 3-5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND cùng cấp, tăng từ 14 năm lên 17 năm tù đối với Kim Văn Bình (SN 1976, quê Trà Vinh, ngụ quận Thủ Đức) về tội “Giết người”.Theo bản án sơ thẩm, Bình chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Hà (SN 1969, quê Bình Định) từ tháng 3-2011. Tuy nhiên, quá trình sống chung, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau.Ngày 9-11-2011, Bình nhậu say, tiếp tục cãi vã về việc chị Hà bị sẩy thai. Trong cơn tức giận, Bình cầm ca nhựa đánh mạnh vào đầu vợ mình. Chưa thỏa mãn, y tiếp tục dùng cán chổi liên tiếp đánh vào đầu chị Hà.Chị Hà ôm đầu kêu đau, đòi về quê và lấy điện thoại gọi cho chị gái thì bị Bình giật điện thoại, đập xuống đất. Sau đó, Bình lấy quần áo của chị Hà châm lửa đốt rồi vào giường nằm ngủ.Sáng hôm sau, Bình thức dậy, phát hiện tay chân vợ lạnh ngắt, hơi thở yếu nên dìu chị Hà vào giường nằm. Bình lục túi nạn nhân lấy 230.000 đồng tính đi ăn sáng nhưng do còn say rượu nên quyết định nằm xuống ngủ.Tỉnh dậy, phát hiện vợ đã chết, Bình hoảng sợ bỏ trốn và đến ngày 13-11-2011 thì ra đầu thú.