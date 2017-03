Tăng án kẻ vô cớ giết người

Theo Lê Quang (TNO)

Lúc này, cả nhóm nhìn thấy Phạm Văn Linh vừa đi bộ vừa hát. Dù không động chạm đến ai nhưng Thảo bĩu môi nói “anh này yêu đời dữ vậy, vừa đi vừa hát”. Được thêm vào “đêm khuya vắng lầm bầm một mình thì coi chừng bị đánh đó”.Hai bên nói qua, nói lại một lúc thì Được đi vào văn phòng lấy một con dao đi ra nhưng được mọi người can ngăn và lấy lại con dao. Được tiếp tục xông ra đuổi đánh thì Linh bỏ chạy.Trên đường truy đuổi Linh, Được lượm được khúc cây tràm cầm theo. Anh Linh chạy vào thửa đất trống có nhiều cỏ thuộc ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì bị vấp ngã nên Được đuổi kịp.Được dùng cây tràm đánh nhiều nhát vào vai, mặt và đầu nạn nhân mặc dù Linh cố van xin “em biết lỗi rồi, đừng đánh em nữa”. Sau khi gây án, Được bỏ đi.Ngày 4.1.2012, một người dân trồng cây trong khu vực này phát hiện xác anh Linh nên báo cơ quan công an. Cùng ngày, Được đến công an đầu thú.Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Quang Được mức án 20 năm tù. Không bằng lòng với bản án, mẹ của Linh kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt cho bị cáo. Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX chấp nhận yêu cầu này.