Tăng án phạt tù cho kẻ giết chết hàng xóm vì bát nước chè xanh

Đậu Khắc Vinh

Sáng ngày 28/11, TAND tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm tối cao xét xử vụ án giết người đối với Đậu Khắc Vinh (SN 1970, trú tại xã Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An).

Trước đó, vào ngày 31/3/2012, sau khi dự tiệc khánh thành nhà văn hóa xóm, Vinh đến nhà ông Phạm Ngọc Tám chơi. Vinh nói ông Tám rót cho bát nước, nghĩ Vinh ít tuổi hơn lại ăn nói trịch thượng nên ông Tám không rót và bảo “Mi lớp tớp tau đập chết”. Hai bên to tiếng cãi cọ, được can ngăn nên Vinh bỏ về.

Một lúc sau, Vinh quay lại nhà ông Tám và chửi bới. Thấy Vinh xúc phạm ông Tám đã dùng cây phơi quần áo đánh vào tay chân Vinh rồi gọi con trai về. Nghe thế, Vinh bỏ về nhà. Xế chiều, Vinh lại sang, tiếp tục lôi bố ông Tám ra chửi. Bực mình, ông Tám cầm một thanh gỗ chạy ra. Ngày 31/3, Vinh lại sang nhà ông Tám, réo cả tên cha ông Tám ra gọi. Ông Tám dùng que phơi quần áo đánh vào tay, chân Vinh rồi gọi điện cho con trai về. Thấy thế, Vinh bỏ chạy ra khỏi nhà ông Tám.

Đến 5h chiều, Vinh lại tiếp tục sang, đứng ngoài ngõ gọi tên cha con ông Tám. Ông Tám cầm thanh gỗ đi ra, Vinh cũng cầm một thanh gỗ đi vào ngõ và lao vào đánh nhau. Yếu sức hơn, ông Tám chới với sắp ngã, Vinh lao tới dùng thanh gỗ đánh vào gáy ông hàng xóm. Thấy nạn nhân nằm bất động, Vinh vứt hung khí và bỏ chạy.

Khi biết ông Tám được đưa đi cấp cứu, Vinh đến cơ quan điều tra đầu thú. Ngày 9/4, sau một thời gian dài điều trị, ông Tám tử vong vì vết thương quá nặng, vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30/7, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Đậu Khắc Vinh 12 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 122 triệu đồng. Đậu Khắc Vinh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt lên TAND tối cao.

Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tối cao nhận định, trong phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã bỏ qua một số tình tiết tăng nặng như phạm tội mang tính chất côn đồ, hung hãn, dù được can ngăn nhưng vẫn liên tiếp gây sự với ông Tám.



Mặt khác, Đậu Khắc Vinh có nhân thân không mấy tốt đẹp, năm 2009 đã bị Công an xã Đồng Văn xử phạt hành chính vì tội gây rối trật tự công cộng. Chính vì lẽ đó, HĐXX đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt Đậu Khắc Vinh 15 năm tù giam, tăng 3 năm so với mức án sơ thẩm.

