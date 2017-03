Tặng bằng khen cho bốn người vì ngăn tai nạn thảm khốc

Bốn người được biểu dương gồm, ông Phạm Tiến Dũng, ông Ngô Việt Phái, ông Phan Tiến Dũng đều là nhân viên trạm gác chắn Bửu Hòa, Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn và ông Huỳnh Ngọc Hoàng, trú tại ấp Tâm Mỹ, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai.



Nhờ thông báo kịp thời nên tai nạn thảm khốc may mắn không xảy ra.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sau thời điểm xảy ra vụ tai nạn sập cầu Ghềnh ngày 20-3 tại Đồng nai, tàu hàng mang số hiệu 2542 đang chạy trong khu gian Biên Hòa - Dĩ An đã được các nhân viên gác chắn đường ngang Km 1700+174 và người dân dừng tàu kịp thời, đảm bảo an toàn.