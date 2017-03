Tăng cường đảm bảo ATGT dịp 2-9 và năm học mới

Công điện nêu rõ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng các bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là phòng tránh tai nạn đắm đò, tai nạn đối với xe mô tô, xe khách. Ngành GD&ĐT cần giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh từ đầu năm học mới; các nhà trường tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh về việc chấp hành quy định an toàn giao thông.

Cũng theo công điện, phải tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông cùng phối hợp ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực giao thông phức tạp có nguy cơ ùn tắc cao. Đẩy mạnh công tác tuần tra lưu động, trọng điểm là các tuyến quốc lộ chính như: 1, 5, 14, 18, 51.

Công điện yêu cầu tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải hành khách đường dài và đường thủy. Yêu cầu các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải huy động tối đa phương tiện vận tải hành khách, không được tùy tiện tăng giá cước vận chuyển; chỉ sử dụng phương tiện đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Kiên quyết đình chỉ ngay phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phương tiện chở quá số người quy định hoặc người không đủ điều kiện theo quy định. Các thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ cần triển khai các phương án phòng chống, ngăn chặn đua xe mô tô trái phép.

CL