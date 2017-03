Tăng cường lòng tin và mở rộng hợp tác trên biển

Diễn đàn nhằm phát huy vai trò chủ đạo của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác biển và xây dựng lòng tin ở khu vực, nhất là trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế.

“Việt Nam mong muốn các quốc gia sát cánh với ASEAN nỗ lực vì mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải. Qua đó tăng cường lòng tin, có các biện pháp để ngăn ngừa xảy ra các rủi ro, xung đột. Đồng thời mở rộng các lĩnh vực hợp tác trên biển” - Thứ trưởng Phạm Quang Vinh nói.

Chủ tịch ASEAN Aung Lynn cho biết: “Tại diễn đàn các bên sẽ trao đổi thẳng thắn, trung thực, đề ra những biện pháp phòng tránh xung đột để kiểm soát những tranh chấp cũng như tăng cường kiểm soát biển ở khu vực”.

Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ ba tập trung vào các nội dung: Trao đổi, đánh giá về tình hình hợp tác biển hiện nay của khu vực; tăng cường hợp tác nhằm ứng phó kịp thời với những thảm họa và va chạm trên biển, nhất là trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn và thiết lập cơ sở đường dây nóng; tăng cường an ninh, an toàn và tự do hàng hải thông qua việc triển khai hữu hiệu các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm ngăn ngừa và kiểm soát xung đột...

LÊ PHI