Tăng cường ngăn chặn ma túy ở biên giới Việt-Lào

Gần đây, trên tuyến biên giới huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và huyện Noọng Hét (Xiêng Khoảng) xuất hiện nhiều đường dây, ổ nhóm hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Được biết từ tháng 8-2014 đến 28-8-2015, lực lượng chức năng hai bên biên giới đã phát hiện, bắt giữ 124 vụ, 156 đối tượng liên quan hoạt động tội phạm ma túy, thu hơn 90 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Do vậy, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn và huyện Noọng Hét xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới huyện Kỳ Sơn và huyện Noọng Hét.

Cụ thể, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng biên phòng và UBND huyện Kỳ Sơn tăng cường các biện pháp phát hiện, ngăn chặn và triệt xóa các tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy ở khu vực biên giới, đặc biệt là ở các địa bàn thuộc xã Mường Lống, Huội Tụ, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu vực biên giới…

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị VKSND tỉnh và TAND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xét xử nghiêm các vụ án về ma túy. Chọn một số vụ án điểm để xét xử lưu động ở các huyện giáp biên giới Việt-Lào, đặc biệt là huyện Kỳ Sơn để tuyên truyền, giáo dục và răn đe.

Đ.LAM